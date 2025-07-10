ليالي دهراب لـ الخليج 365: كويت رياض كويت تجربة ممتعة وأستمد شغفي الفني من حكايات الناس

" كويت رياض كويت "

كيف تصفين شخصية "وضحة" التي تقدمينها في المسلسل؟ وما الذي جذبك لتجسيد هذا الدور بالتحديد؟

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نرى أن "وضحة" شخصية قوية ومسيطرة، بل وتلاحق زوجها وتضربه أحيانًا، كيف تعاملتِ مع تقديم هذه الكوميديا دون أن تفقد الشخصية مصداقيتها؟

العلاقة بين وضحة وابنها "عايض" فيها جانب كوميدي خاص.. كيف كان تحضيرك لهذا التفاعل مع الطفل؟ وهل هناك مشاهد مرت عليكِ لن تنسيها؟

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شغف الفن.. رؤية درامية تلامس الواقع والمشاعر

هل تفضلين الشخصيات الكوميدية التي تعتمد على الكاريزما والتصرفات، أم الأدوار الدرامية ذات العمق والتحدي؟ ولماذا؟

وهل هناك نوعية أدوار تحلمين بتقديمها ولم تأتِ بعد؟

بعيدًا عن التمثيل، ما الأشياء التي تحرصين على ممارستها للحفاظ على طاقتك وشغفك بالفن؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - تخوض الفنانةتجربة تمثيلية مختلفة في مسلسل "" من خلال شخصية "وضحة" في عمل يجمع بين الطابع البدوي وخفة الظل الكوميدية، وفي حوارها مع "الخليج 365"، تتحدث ليالي عن سبب انجذابها للدور، وتكشف كيف تعاملت مع شخصية الأم المسيطرة التي تدور حياتها حول ابنها، وتتطرق إلى علاقتها بالكوميديا والدراما، وطموحاتها التي لم تتحقق بعد، بالإضافة إلى نظرتها للفن كمحاكاة حقيقية لقضايا الناس ومشاعرهم، فإلى نص الحوار.الدور كان جديدًا عليّ، إذ لم يسبق لي أن قدمت شخصية بطابع بدوي من قبل، أحببت التجربة، خاصة أن العمل يحمل طابعاً لايت كوميدي خفيفاً، يسهل على المشاهد تقبله والاستمتاع به، خصوصاً في موسم عرض خارج رمضان.هي شخصية قوية وذات طابع مسيطر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بابنها عايض، فكل ما يخص عايض يشكل محور عالمها، ويمثل أولويتها القصوى، ابنها هو كل همها واهتمامها الأول والأخير.هذا الطفل موهوب بالفطرة، وبصراحة أحببت التعاون معه، أتمنى تكرار هذه التجربة في الأعمال والمسلسلات القادمة، وبالتأكيد، خلف الكواليس كانت هناك لحظات لا تنسى، خاصة أثناء التحضير وحفظ الحوارات باللهجة البدوية، كنا نضحك ونتمازح كثيراً، وكانت الأجواء مليئة بالمرح والعفوية.الدور الذي يحمل عمقاً وتحدياً بالنسبة لي، خاصة أنني شعرت بأنني قدمت الكثير من الأعمال الكوميدية والطابع اللايت كوميدي في الفترة الماضية. والآن، أرغب في التوجه قليلاً نحو الدراما، و في الحقيقة، أحب الاثنين، لكن في النهاية الحكم يعود للجمهور، وليس لي.منذ بدايتي في المجال الفني وحتى اليوم، لا يزال في خاطري تقديم دور لم أتمكن من تجسيده بعد. لكن إن شاء الله يتحقق ذلك قريبًا.أحرص على الاستماع إلى الناس وقصصهم، ومتابعة القضايا المطروحة، حتى أتمكن من عرضها ونقلها إلى المشاهد بطريقة واقعية ومؤثرة.يمكنكم قراءة ...بعد إعلان ليالي دهراب عودتها للمسرح من جديد شاهدوا أبرز 5 مسرحيات شاركت بها



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