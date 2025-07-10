مشروع سينمائي لم يكتمل لـ سامح عبد العزيز.. ما علاقة علي ربيع؟

"الساحل الشرير".. آخر مشروع لـ سامح عبد العزيز

أبطال "الساحل الشرير"

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من هو سامح عبد العزيز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الرحيل المفاجئ للمخرجعن عمر ناهز 49 عامًا، بعد أيامٍ قليلة من تعرضه لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد المستشفيات، ومن المُقرر أنّ تُقام صلاة الجنازة عقب ظهر اليوم الخميس، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.سامح عبد العزيز، كان لديه العديد من الأحلام والطموحات وكذلك المشاريع الفنية التي يعمل عليها، تمهيدًا لتنفيذها موسم الصيف الحالي، إذ كان في إجازة قصيرة خلال الفترة الماضية، بعد نجاح مسلسله الأخير "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.وكان المخرج سامح عبد العزيز، يستعد لتصوير فيلم "الساحل الشرير" بطولة الفنان علي ربيع، والذي تعاقد عليه في أبريل الماضي، بعد الاعتذار المفاجئ للمخرج عمرو صلاح، وانسحابه من المشروع رغم إنجاز اليوم الأول من التصوير، ومن المُقرر أنّ تكشف الشركة المنتجة مصير المشروع خلال الفترة المقبلة بعد رحيل مخرجه.فيلم "الساحل الشرير" بطولة على ربيع، ميرنا جميل، أوس أوس، هالة فاخر، إيمان السيد، سامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف فادي أبو السعود وإخراج سامح عبد العزيز صلاح، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا.يعتبر سامح عبد العزيز من أبرز المخرجين في مصر وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة، والذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي فلم يكتفِ بنمط فني واحد طوال مسيرته وإنما تنوعت أعماله.ومن أهم أفلامه "أحلام الفتى الطائش" لـ رامز جلال و"كباريه" و"الفرح" لخالد الصاوي و"تيتة رهيبة" لمحمد هنيدي، و"حملة فريزر" للثنائي هشام ماجد وشيكو. أما عن المسلسلات فقدم سامح عبد العزيز العديد من الأعمال القوية كـ "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد" و"حرب أهلية". كما سجلت آخر أعماله بالسينما والتليفزيون وهما فيلم "الدشاش" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" نجاحًا واسع المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

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