بقلادة من حرفين.. جينيفر لورانس تلمّح لاسم مولودها الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - رغم حرصها الدائم على خصوصية حياتها العائلية، اختارت النجمة الحائزة على الأوسكار جينيفر لورانس طريقة غير مباشرة لتلمّح إلى اسم طفلها الثاني، وذلك عن طريق قلادة تحمل حروفًا قد يكشف السر.

جينيفر لورانس تحرص على خصوصية حياتها الشخصية

خلال نزهة حديثة في شوارع نيويورك، التُقطت صور لجينيفر لورانس وهي ترتدي قلادة ذهبية بسيطة مرصعة بحرفي "C" و"L"، ولاقت القلادة اهتمامًا خاصًا من المتابعين، وذلك بسبب أن اسم ابنها الأول "cy"، مما دفع الكثيرين للتكهن بأن الحرف "L" يرمز لاسم طفلها الجديد الذي لم تُعلن عنه رسميًا حتى الآن.

ورغم شهرتها العالمية، اختارت لورانس وزوجها الحفاظ على خصوصية حياتهما العائلية. ففي أبريل 2024، أكدت مصادر لمجلة PEOPLE أن الثنائي قد رزق بطفلهما الثاني، دون الكشف عن الاسم أو تفاصيل إضافية حتى الآن.

كانت لورانس قد استقبلت مولودها الأول "سي" في فبراير 2022، وشاركت لاحقًا اسمه خلال جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات من نفس العام.

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من نجمة عالمية إلى زوجة وأم: فصول من حياة جينيفر لورانس الخاصة

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رغم شهرتها الطاغية ومكانتها كواحدة من أكثر نجمات هوليوود نجاحًا وتأثيرًا، اختارت جينيفر لورانس أن تحتفظ بجوانب كبيرة من حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، خاصة فيما يتعلق بزواجها وعائلتها. ومع ذلك، تظل رحلتها الخاصة من الحب إلى الزواج فصلاً لافتًا في مسيرتها الإنسانية.

التقت لورانس بزوجها كوك ماروني، وهو مدير معرض فني مرموق في نيويورك، عام 2018 عبر صديقة مشتركة. وسرعان ما تطوّرت العلاقة بينهما، لتتحول إلى خطوبة بعد أقل من عام من التعارف.

في أكتوبر 2019، تزوج الثنائي في حفل زفاف خاص وأنيق أقيم في قصر "بيلكورت" التاريخي في رود آيلاند، بحضور عدد محدود من الأصدقاء والمشاهير المقربين مثل إيما ستون، كريس جينر، وأديل.,وصفت ماروني في مقابلة سابقة بأنه "أعظم إنسان قابلته"، مؤكدة أنها شعرت بالثقة والراحة معه منذ اللحظة الأولى.

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