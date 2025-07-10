خالد يوسف يدافع عن شيرين عبد الوهاب ومها الصغير .. فماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - على مدار الأيام الماضية تصدرت أزمات عديدة تخص كلًا من الفنانة شيرين عبد الوهاب والإعلامية مها الصغير ترند مؤشرات البحث، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير بين مدافعين عنهما ومؤيدين للآراء السلبية التي تم تداولها عنهما.

دافع المخرج خالد يوسف عنهما وأكد أن جميع البشر عرضة لارتكاب أخطاء، وأوضح وجهة نظره من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه "الحق في الخطأ وواجب الاعتذار وفضيلة التسامح عن مها الصغير و شيرين عبد الوهاب اتحدث، هل من حقنا ان نخطئ؟ نعم لاننا بشر، هل واجبنا ان نعتذر اذا اخطأنا ؟ نعم وبكل تأكيد هل يجب ان نتحلي بفضيلة التسامح ونغفر لمن اخطئ ؟ نعم ان كنا نريدها حياة محتملة".

وتابع حديثه وتوجه بانتقاد لفئة كبيرة من البشر قائلا "ماذا حل بنا لنتحول الي دباحين بسكاكين ( تلمة ) وننهال تقطيعا وطعنا علي كل من يخطئ ونتحول جميعا الي ملائكة لا تخطئ ".

واستكمل حديثه قائلا "من منا في لحظات ضعف يمر بها لا تدفعه نفسيته غير المتزنة لارتكاب حماقات واخطاء وفي احيان خطايا، ان السوشيال ميديا قد

حولتنا الي وحوش نحترف نهش الاخر ونتلذذ بتعذيبه".



مها الصغير وأزمات شخصية

وتحدث بشكل خاص عن أزمة مها الصغير وقال "مها الصغير قد اخطأت لا مواربة ولا شك في ذلك ولكنها اعتذرت وتحدثت عن ظرفها الانساني المؤلم لا لكي تبرر مافعلته ولكن لكي تفسره ..لان ليس هناك مبرر للسرقة الفنية مهما كان ولكن هل تدرون مامعني ان شخص يعاني من ضغوط نفسية قاهرة .وماتأثير ذلك علي تصرفاته".

رأيه في أزمة شيرين عبد الوهاب

أما عن أزمات شيرين عبد الوهاب "فأود ان اقول أن هذه الفنانة الاستثنائية بحاجة لدعم نفسي من محبيها ومن عارفي قيمتها الفنية،وفي حالة شيرين بالذات هذا الدعم عائد لنا للحفاظ علي قوانا الناعمة فهي اهم مطربة في الخمس وعشرين سنة الاخيرة ولانملك غيرها لا في مصر ولا في امتنا العربية، فعندما تتعرض لضغوط نفسية قاسية تفقدها اتزانها او تسوء اختيارتها او تخطأ في تصريحاتها او تصرفاتها سواء الشخصية او الفنيه ننسي فجأة ما اسعدتنا به عبر سنواتنا ونبدأ في التجربح والهجوم الكاسح عليها وكأن الغاية هو هدمها والانتقام منها بدلا من معاونتها علي القيام والنهوض والعودة لتتصدر مرة اخري واجهة الغناء المصري، وننسي انها كانت سترا لقيمة مصر الفنية في زمن الاضمحلال والجفاف الفني ..نعم اقصد كلمة الستر".

وأنهى حديثه برسالة وجهها للجمهور قال فيها "كونوا رحماء يرحمكم الله ..كونوا رفقاء ليني القلب قبل ان تقسوا عليكم الحياة فكما تدين تدان وغدا والله اعلم بغيبه يجعلك القدر نهبا للشماته والتريقة والسخرية".

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