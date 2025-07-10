براد بيت يصعّد النزاع القضائي ضد أنجلينا جولي بطلب رسائل خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - في فصل جديد من فصول النزاع القضائي الطويل بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي، عاد الجدل حول بيع مصنع يخصهما ليتصدر المشهد، بعد أن قدم بيت وثائق جديدة للمحكمة يطالب فيها بالكشف عن اتصالات خاصة بين جولي وشخصية رئيسية في الصفقة المثيرة للجدل.

الصراع يتجدد بين براد بيت وأنجلينا جولي

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في 30 يونيو الفائت، تقدم نجم هوليوود براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا يلزم فيه رجل الأعمال أليكسي أوليينيك، أحد أعضاء المجموعة المشاركة بالصفقة، بالكشف عن رسائل واتصالات متعلقة ببيع جولي لحصتها في المصنع عام 2021، وهو المصنع الذي كان الزوجان يمتلكانه سويًا قبل الطلاق. بيت يؤكد أن أوليينيك كان على اطلاع مباشر بتفاصيل البيع، ويملك معلومات حاسمة تثبت تجاوز جولي لاتفاق سابق يقضي بعدم بيع أي من الطرفين حصته دون موافقة الآخر.

ورغم أهمية تلك الشهادات، رفض أوليينيك التعاون أو تسليم الوثائق المطلوبة، متحججًا بأنه مقيم في سويسرا ولا يمكن إلزامه قانونيًا بذلك من داخل الولايات المتحدة. وردّ الفريق القانوني لبيت بأن تلك الوثائق "تمسّ صميم القضية"، خاصة وأن بيت يدّعي أن جولي تعمّدت البيع لجهة كانت تعلم مسبقًا برفضه التعاون معها.

بداية الخلاف بين جولي وبيت.. هل هى حرب انتقامية؟

بدأ الخلاف علنًا في فبراير 2022، حين رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي، مدّعيًا أنها خالفت الاتفاق ببيع حصتها دون موافقته. وردت جولي بدعوى مضادة في سبتمبر من العام نفسه، اتهمته فيها بأنه "يخوض حربًا انتقامية" ضدها منذ تقدّمت بطلب الطلاق عام 2016، بعد علاقة دامت أكثر من 12 عامًا، وزواج رسمي دام لعامين فقط.وبينما تواصل المحكمة نظر الدعوى، يبقى الانقسام واضحًا بين الطرفين.

وقد صرح مصدر مقرّب من جولي عبّر عن أمله في أن "يتوقف بيت عن ملاحقة جولي قضائيًا لتستعيد العائلة فرصة السلام والشفاء"، فيما أكد مصدر من جهة بيت أن تصرفات جولي "سببت أضرارًا نفسية وجانبية هائلة داخل الأسرة وحولها"، في إشارة إلى التأثير السلبي المستمر على أبنائهما الستة: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، والتوأم فيفيان ونوكس.

وبينما يظل المستقبل القانوني مجهولًا، يبدو أن معركة المصنع ستستمر فصولها طويلاً.

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قصة حب هوليوودية تحوّلت إلى نزاع طويل الأمد

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بدأت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي كواحدة من أكثر قصص الحب شهرة في هوليوود، وشيئًا فشيئًا تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك القانونية والإعلامية إثارة للجدل.

التقى النجمان لأول مرة عام 2004 أثناء تصوير فيلم الأكشن الشهير Mr. & Mrs. Smith. في عام 2005، وبعد طلاقه من جينفير أنيستون، بدأت علاقة بيت وجولي رسميًا، لتصبح حديث الصحافة العالمية تحت اسم "برانجلينا".

على مدار السنوات، كوّنا معًا أسرة غير تقليدية، مزجت بين التبني والإنجاب.كان الزوجان يصفان عائلتهما بـ"القبيلة الصغيرة"، وقد ظهرا كثيرًا في لقاءات إعلامية يتحدثان عن الأبوة والأمومة بشغف.

رغم علاقة استمرت قرابة عقد من الزمن، لم يتزوجا إلا في أغسطس 2014، في حفل بسيط داخل قصر بفرنسا، نفس المكان الذي أصبح لاحقًا محور النزاع القضائي.

في سبتمبر 2016، تقدّمت جولي بطلب الطلاق، وطلبت الحضانة الكاملة للأطفال، مشيرة إلى "خلافات لا يمكن تسويتها".

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