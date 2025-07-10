لبنى عبد العزيز في مسلسل المحامية: دراما سعودية تكشف الصراع بين العدالة والمشاعر

لبنى عبد العزيز تتصدر الملصق الدعائي لمسلسل المحامية

نخبة من نجوم الدراما

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مشاركات درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - تخوض الفنانةتجربة درامية جديدة من خلال مسلسل ""، الذي يعد أول عمل سعودي من نوعه يستعرض الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.وقد تصدرت النجمة لبنى عبد العزيز، الملصق الدعائي للعمل ، والذي نشرته منصة "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام" ، حيث ظهرت منفردة ممسكة بكلاكيت التصوير، في لقطة رمزية تعكس تصدرها للمشهد الدرامي بكل قوة وحضور.وجاء التعليق المرفق بملصق المسلسل محملًا في مضمونه برسالة حماسية جاء فيها "بدأنا رحلة التصوير.. حتشوفوا قصة ما راح تنسوها"، ما يعكس الطابع الإنساني المشوّق الذي يحمله العمل، الذي يفتح نافذة جديدة على القضايا القانونية من زاوية عاطفية عميقة".المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.

وعرض للفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرًا مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحدث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشر عاما لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

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كما عرض مؤخراً لها مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمة الشريف.

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