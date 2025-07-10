شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ناعيا سامح عبد العزيز: اللهم ارحمه واغفر له والان مع تفاصيل الخبر

نعى النجم أحمد السقا، المخرج سامح عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وكتب أحمد السقا عبر حسابه بموقع فيس بوك، "البقاء والدوام لله وحده المخرج سامح عبد العزيز فى ذمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".



السقا

وكان رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المخرج الكبير سامح عبد العزيز، بعد أزمة صحية مفاجئة ألمت به، واستدعت بقائه داخل أحد المستشفيات على مدار الأيام الماضية، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن فى مقابر الأسرة بالسويس.

المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت فى رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عامًا

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.