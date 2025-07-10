شكرا لقرائتكم خبر عن بلقطات حب ورومانسية.. زوج أسماء أبو اليزيد يحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد خطيب زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلادها، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" عددا من الصور الرومانسية التى تجمعهما، معلقا عليها: "كل سنة وإنت طيبة يا حبيبتي، عيد ميلاد سعيد إلى شخصي المفضل، ممتن لك كل يوم"، لترد عليه أسماء: "شكرا لك يا حبيبي، ربنا يخليك ليا".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد تعيش حاليا نشاطا فنيا، حيث يعرض لها مسلسل "فات الميعاد"، الذي يشاركها بطولته كل من: أحمد مجدي، حمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

إلى جانب مسلسل مملكة الحرير، الذي يعرض عبر شاشة قناة on ومنصة "يانجو بلاي"، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.



أسماء أبو اليزيد وزوجها محمد الخطيب



أسماء أبو اليزيد وزوجها محمد الخطيب



أسماء أبو اليزيد وزوجها محمد الخطيب