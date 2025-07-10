شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وشيكو وإدوارد ينعون سامح عبد العزيز: ربنا يصبرنا على فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفنى بعد إعلان وفاة المخرج الكبير سامح عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع على نعيه بكلمات مؤثرة وتقديم العزاء إلى أسرته.

نشر النجم محمد هنيدي صورة للمخرج الراحل سامح عبد العزيز عبر "تويتر"، معلقا عليها: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب".

كما نشر شيكو صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز، معلقا عليها: "الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا سامح، كنت واحشني أوي و دلوقتي هتوحشني أكتر يا صاحبي، المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله الفاتحة".

بينما كتب الفنان إدوارد تعليقا على خبر وفاته عبر "إنستجرام": "الله يرحمك يا سامح مش قادر أصدق إنك مش موجود قلبي وجعني أوي عرفت من أختك إنك تعبان وحاولت أكلمك كذا مرة يارب دخله جنتك على قد طيبة قلبه".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل سامح عبد العزيز اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن في مقابر الأسرة بالسويس.

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.



محمد هنيدي