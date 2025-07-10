نجوم الفن يودعون المخرج سامح عبد العزيز برسائل مؤثرة: رحل من كان يحمل قلباً طيباً



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، بعد الإعلان عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل تاركًا بصمة فنية مميزة في عالم الدراما والسينما. وقد حرص عدد من النجوم على نعيه من خلال رسائل مؤثرة، عبرت عن الصدمة والحزن لفقدان صديق عزيز وإنسان استثنائي.

وكان سامح عبد العزيز قد نُقل إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية ،بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية فجر اليوم الخميس الموافق 10 يوليو.

شيكو: صدمة الفقد

عبّر الفنان شيكو عن مشاعره الصادقة تجاه رحيل المخرج الراحل، مشيراً إلى مدى اشتياقه له قبل وفاته، وأن الفقد جعله يشعر بفراغ أكبر. جاءت كلماته نابعة من ألم حقيقي لفقدان صديق مقرب كان يشغل مكانة مميزة وكبيرة في قلبه، وترجم "شيكو " كل هذه المشاعر في منشور له عبر صفحته على " انستغرام" مرفقاً به صورة من كواليس فيلم " حملة فريزر" وهو العمل الذي تولى اخراجه الراحل سامح عبد العزيز ، وجاء منشور "شيكو" كالتالي " «الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا سامح.. كنتُ أفتقدك كثيرًا، والآن سأفتقدك أكثر يا صديقي. المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله... الفاتحة».

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صبري فواز: وداع حزين

اختار الفنان صبري فواز كلمات تفيض بالحزن والأسى، موجهًا رسالة وداع مؤثرة لصديقه الراحل، من خلال منشوره على صفحته بـ " إنستغرام" والذي قال من خلاله «مع السلامة يا سامح.. مع السلامة يا صاحبي. يظهر الدنيا ماعادتش حمل ناس حلوة.. لا إله إلا الله».

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إدوارد: ألم شخصي

بينما نشر الفنان إدوارد نعيًا مؤثرًا كشف من خلاله عن ألمه العميق بعد علمه بخبر الوفاة، مؤكّدًا أنه كان يعلم بتعب المخرج الراحل، وحاول مرارًا التواصل معه دون جدوى. وقد عكست كلماته حالة من الحزن الشديد والندم على فوات فرصة الوداع.

وكتب عبر "إنستغرام":«الله يرحمك يا سامح.. لا أصدق أنك لم تعد بيننا. قلبي يؤلمني بشدة، علمت من شقيقتك أنك كنت متعبًا، وحاولت التواصل معك أكثر من مرة. اللهم اجعل مثواه الجنة بقدر طيبة قلبه».

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عصام السقا: تسليم بقضاء الله

أما الفنان عصام السقا، فقد قدم نعياً موجزًا تغلب عليه الروح الإيمانية، عبّر فيه عن حزنه على الفقد، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال في منشوره: «إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله وحده. توفي المخرج سامح عبد العزيز. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة».



قراءة في مشوار المخرج سامح عبد العزيز

وعلى مدار مسيرته السينمائية تنوعت أفلام المخرج سامح عبد العزيز ما بين الكوميديا والأفلام الإجتماعية والواقعية والتي نجح من خلالها في نقل صورة حقيقية للمُجتمع المصري بكافة شخصياته وما تُعانيه تلك الشخصيات في الحياة.

وعلى الرغم من نجاح المُخرج سامح عبد العزيز بشكل كبير في الكوميديا حيث كانت أول الأفلام التي قدمها كوميدية وهي "درس خصوصي، أسد وأربع قطط"، إلا أنه مع رابع افلامه السينمائية إتجه لتقديم الواقع من خلال فيلم "كباريه" والذي نجح من خلاله مع المؤلف أحمد عبد الله في تقديم شخصيات حقيقية في المجتمع مما ساعد في نجاح الفيلم لدى الجمهور.

يمكنكم قراءة ..سامح عبد العزيز المخرج الأكثر نجاحا في تقديم السينما الواقعية بشكل مُعاصر (بروفايل)

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