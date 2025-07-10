سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز .. عدوى فيروسية في الدم

من هو سامح عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، المخرج المصري، عن عمر يناهز 49 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية وظل بداخل غرفة العناية المركزة مع مناشدات بمنع الزيارة عنه.وكان سامح عبد العزيز قد نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية فجر اليوم الخميس الموافق 10 يوليو.ويعتبر سامح عبد العزيز من أبرز المخرجين في مصر وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة، والذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي فلم يكتفِ بنمط فني واحد طوال مسيرته وإنما تنوعت أعماله.ومن أهم أفلامه "أحلام الفتى الطائش" لـ رامز جلال و"كباريه" و"الفرح" لخالد الصاوي و"تيتة رهيبة" لمحمد هنيدي، و"حملة فريزر" للثنائي هشام ماجد وشيكو.أما عن المسلسلات فقدم سامح عبد العزيز العديد من الأعمال القوية كـ "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد" و"حرب أهلية".كما سجلت آخر أعماله بالسينما والتليفزيون وهما فيلم "الدشاش" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" نجاحًا واسع المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.يُمكنكم قراءة:

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