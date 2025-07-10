سامح عبد العزيز المخرج الأكثر نجاحا في تقديم السينما الواقعية بشكل مُعاصر (بروفايل)



النجاح في الكوميديا ومحطات هامة بالسينما الواقعية

تكوين ثُنائي سينمائي مع المؤلف أحمد عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - بعد إعلان وفاة المخرجفجر اليوم الخميس 10 يوليو عن عمر يناهز 49 عاما، يمكن القول أن السينما المصرية فقدت واحدًا من أبرز المُخرجين الذين نجحوا خلال السنوات الماضية في ترك بصمة خاصة من خلال أفلامه الواقعية المعاصرة، والتي تعاون من خلالها مع عدد كبير من النجوم وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.وعلى مدار مسيرته السينمائية تنوعت أفلام المخرج سامح عبد العزيز ما بين الكوميديا والأفلام الإجتماعية والواقعية والتي نجح من خلالها في نقل صورة حقيقية للمُجتمع المصري بكافة شخصياته وما تُعانيه تلك الشخصيات في الحياة.وعلى الرغم من نجاح المُخرج سامح عبد العزيز بشكل كبير في الكوميديا حيث كانت أول الأفلام التي قدمها كوميدية وهي "درس خصوصي، أسد وأربع قطط"، إلا أنه مع رابع افلامه السينمائية إتجه لتقديم الواقع من خلال فيلم "كباريه" والذي نجح من خلاله مع المؤلف أحمد عبد الله في تقديم شخصيات حقيقية في المُجتمع مما ساعد في نجاح الفيلم لدى الجمهور.وحينما نتحدث عن الأفلام الواقعية التي قدمها المخرج سامح عبد العزيز في مسيرته السينمائية لابد من ذكر المؤلف أحمد عبد الله حيث نجحوا في تكوين ثُنائي سينمائي قدما من خلاله عدد من الأفلام الواقعية وكان البداية بفيلم "كباريه" والذي تم عرضه عام 2008 وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين.يُمكنكم قراءة:وفي العام التالي يتعاونان سويًا في فيلم "الفرح" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وإستحسان من النُقاد، ليُقدما عقب ذلك أفلام "الليلة الكبيرة، ليلة العيد"، ولم يتوقف تعاون كل من المؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز في تقديم نماذج من المُجتمع على السينما فقط ولكنهما تعاونا في الدراما التلفزيونية أيضًا.حيث قدم كل من المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله عدد من المسلسلات الواقعية ومن أبرزها "الحارة، بين السرايات، رمضان كريم".وعلى مدار مسيرة فنية إمتدت لعشرون عامًا منذ مطلع الألفية الجديدة نجح المخرج سامح عبد العزيز في أن يكون واحدًا من اهم المُخرجين سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية حيث قدم ما يُقارب الأربعون عملًا فنيًا من إخراجه.وقد رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج سامح عبد العزيز بحسب ما أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام".

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