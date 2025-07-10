شكرا لقرائتكم خبر عن لورانس العرب عمر الشريف.. كاريزما وأداء وتاريخ سينمائى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن، اليوم الخميس 10 يوليو، ذكرى وفاة النجم المصرى العالمى عمر الشريف، أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا إرثا فنيا سينمائيا فى الخمسينيات والستينيات، حيث تميز عمر الشريف بالكريزما الطاغية في أدائه وصوته، وكان نموذجا لشباب كثيرة في تلك الوقت، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي طالما محفورة في الوجدان أبرزها إشاعة حب مع القدير يوسف وهبى، وايامنا الحلوة مع عبد الحليم حافظ، نال جوائز عديدة منها جائزة الجولدن جلوب ورحل يوم 10 يوليو عام 2015 بسبب نوبة قلبية.

ولد الشريف عام 1932 بالإسكندرية، وكان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية - سورية أرستقراطية، وخلال دراسته كانت له العديد من التجارب على المسرح المدرسي، والتحق بكلية فيكتوريا البريطانية في الإسكندرية.

لمع لورانس العرب وذاع صيته منذ الدور الأول الذى قدمه في فيلم صراع في الوادي، وخطف الأضواء وكان هذا الدور بداية نجوميته للعالمية، ونجح عمر الشريف في تنوع أدواره فكان قادر على تجسيد دور الشاب الصعيدي المندفع في فيلم صراع في النيل في شخصية "محسب"، ونجح أيضا في تقديم أدوار في السينما العالمية بحرفية شديدة.

سافر الشريف إلى لندن للدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية، وقدّم بعد عودته إلى مصر العديد من تجارب الأداء، كما شارك في عروضٍ مسرحية على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، إلى أن عرض عليه زميله في كلية فيكتوريا المخرج العالمي يوسف شاهين بطولة فيلمه "صراع مع الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة، ومنحه اسم عمر الشريف، انطلق بعد ذلك نحو النجومية بعد نجاح "صراع في الوادي".

تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة وأنجبا ابنهما طارق، واجتمع الشريف مع فاتن حمامة بعد ذلك في عدد من الأفلام هي "أيامنا الحلوة" عام 1955، "صراع في الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958، "نهر الحب" عام 1961 و"أرض السلام" عام 1957.