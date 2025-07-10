شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تشارك فى بطولة فيلم كراش بطولة أحمد داود والتصوير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة فيلم كراش بطولة النجم أحمد داود، وإخراج محمود كريم، والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، من تأليف لؤى السيد، حيث تجسد شيرين شخصية مميزة خلال أحداث الفيلم الذى يدور احداثه في إطار كوميدى اجتماعى، وتشارك البطولة النسائية الفنانة ميرنا جميل، والفيلم من إنتاج نيوسينشرى زيد الكردى.

وكانت آخر أعمال شيرين رضا فيلم في عز الضهر بطولة الممثل العالمى مينا مسعود وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

ويستعد أيضا أحمد داود لفيلم "إذما" مقتبس عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020 وحققت نجاحاً وانتشاراً كبير، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة كمؤلف وسيناريست، والفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.