خاص| شقيقة سامح عبدالعزيز توضح حقيقة مروره بأزمة صحية كبيرة ودخوله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت سمر عبدالعزيز، شقيقة المخرج سامح عبدالعزيز، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن نقله إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة.

وقالت سمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مفيش حاجة ومفيش التهويل المكتوب ده، شوية تعب وهو في البيت عادي مفيهوش أي حاجة".

كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أشارت إلى مرور سامح بأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، وأشار البعض إلى دخوله في غيبوبة، وأن هناك تحسن طفيف في حالته، وهو ما نفته سمر، مؤكدة أن شقيقها بخير وفي بيته.

جدير بالذكر أن سامح عبدالعزيز عُرض له في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.