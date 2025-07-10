شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية جنات الجديدة.. كلمات سيد حسن وألحان محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة جنات من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" من كلمات سيد حسن، ألحان محمود أنور، وتوزيع يوسف حسين، وستُطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة على منصات السوشيال ميديا عقب انتهاء مراحل المكساج والماستر.

وكانت آخر أعمال جنات أغنية "ضعت منك"، من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع دافيد أمين، والتى كانت بمثابة عودة قوية لجمهورها بصوتها العذب وأدائها المميز، يأتي هذا التعاون بعد نجاح جنات في تقديم تتر مسلسل "الأميرة ظل حيطة" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحًا واسعًا، المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة ياسمين صبري. وقد أعربت جنات عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول تتر المسلسل، مؤكدةً أن شهر رمضان دائمًا ما يكون "وش الخير" عليها.

وأعربت جنات عن سعادتها الكبيرة مؤخرًا بردود الفعل الإيجابية حول التتر، مؤكدة أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات من الجمهور وأصدقائها يعبرون فيها عن إعجابهم بالأغنية.

وأضافت أن شهر رمضان يُعد دائمًا "وش الخير" عليها، لما قدمته فيه من تترات ناجحة، مشيرة إلى أن تتر "الأميرة ظل حيطه" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين.