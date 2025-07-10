شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: لم يُحدد بعد موعد أو مكان جنازة المطرب الشعبى محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نقابة المهن الموسيقية أن موعد ومكان جنازة المطرب الشعبي الراحل محمد عواد لم يُحسما حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك مشاورات جارية بشأن دفنه ما بين القاهرة ومسقط رأسه بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وكشف محمد صبحي، عضو النقابة وصديق الفنان الراحل، أن سبب الوفاة يرجع إلى أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع خلال الساعات الأخيرة.

وكانت المطربة الشعبية أمينة قد أعلنت نبأ وفاة محمد عواد عبر منشور مؤثر، أعربت فيه عن حزنها العميق لفقدان أحد الأصوات المميزة في الأغنية الشعبية المصرية.

كما نعى المطرب أحمد العيسوي الراحل بكلمات مؤثرة قال فيها: "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقين".

ونعى المطرب محمود الليثي زميله الراحل قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء".

فيما قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في منشور عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

ويُعد محمد عواد من أبرز الأصوات التي أثرت في الأغنية الشعبية المصرية، حيث قدّم عددًا من الأعمال التي لاقت رواجًا لدى الجمهور، وتميّز بصوته الصادق وأدائه الشعبي الأصيل.

وقد عمّ الحزن الوسط الفني بعد إعلان الوفاة، وتداول عدد من الفنانين رسائل النعي والتعزية، مستذكرين أخلاق الراحل وتواضعه ومحبته للجميع.