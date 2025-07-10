شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تطرح برومو حفل أنغام نجمة افتتاح مهرجان العلمين بنسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة تذكرتى برومو حفل النجمة أنغام الذى يفتتح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة والمقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاى على مسرح U Arena، ونشرت تذكرى برومو الحفل على صفحتها بموقع فيس بوك ممع تعليق:"احتفل ببداية الصيف مع صوت مصر – Angham!غي U-Arena يوم 18 يوليو ما تفوّتش الفرصة، وكن جزء من سحر مهرجان العلمين".

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ينطلق مهرجان العلمين في دورته الثالثة يوم الجمعة 18 يوليو، ويستمر على مدار 6 أسابيع، وتحيي أنغام أولى حفلات المهرجان صحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، فيما يحيي تامر حسني ثاني حفلات الدورة الثالثة يوم الجمعة 25 يوليو، وفى ثالث حفلات المهرجان يوم 1 أغسطس سيكون الجمهور على موعد مع حفل الفنان عمرو دياب، فيما تحيي أصالة رابع الحفلات يوم 7 أغسطس.

وتستمر حفلات مهرجان العلمين 2025، بإحياء الفنان تامر عاشور حفلاً يوم 8 أغسطس، ويحيي المطرب مروان بابلو والمطرب ليجاسي، حفلاً يوم الجمعة 15 أغسطس المُقبل، وللعام الثاني على التوالي يشارك المطرب ويجز، بحفلاً 22 أغسطس، فيما يختتم فريق كايروكى حفلات مهرجان العلمين 2025 وذلك يوم 29 أغسطس.

النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وشهدت الدورة الثانية تعاونًا واسعًا مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنوعت فعالياتها بين عروض فنية ورياضية وثقافية شارك فيها كبار نجوم الفن والرياضة، كما جذبت شخصيات عربية وعالمية بارزة، ونالت إشادة واسعة منها إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدور المهرجان في إبراز التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنه أصبح أحد أدوات الدولة في دعم السياحة والترويج لمصر عالميًا.