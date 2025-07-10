تامر حسني يعلن تأجيل طرح ألبومه "لينا معاد" بسبب أزمة الإنترنت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:19 صباحاً - أعلن الفنان تامر حسني تأجيل طرح ألبومه الجديد "لينا معاد" من الغد الخميس 10 يوليو إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو، بسبب استمرار الانقطاع الجزئي لخدمة الإنترنت في مصر، مؤكدا أن الالتزام بالموعد المحدد سابقا سيحول دون وصول الألبوم إلى الجمهور.

وكتب تامر حسني منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب مشكلة الانترنت في مصر بلغتني الآن الشركات المسئولة عن إصدار وتوزيع الالبوم بأنه لا يمكن إصداره غدًا بسبب عدم عودة الإنترنت بالشكل الكامل والطبيعي والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمي الإنترنت داخل مصر، وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد إصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو بدلًا من الخميس 10 يوليو.

تامر حسني يسلّم ماستر ألبومه الجديد "لينا معاد"

وسبق أن وثّق تامر حسني لحظة تسليم "الماستر" الخاص بألبومه الجديد، بصورة نشرها عبْر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب معلقاً: "أخيراً بعد مجهود سنتين. الماستر أهوه. تم تسليمه للأستاذ هاني عزيز، الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم. انتظروا ألبوم 'لنا معاد' إن شاء الله غداً الخميس. يا رب أكرِم، قبل أن يتراجع اليوم ويعلن تأجيل طرح الألبوم.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعاون فيها تامر حسني مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في تجرِبة فنية يُتوقّع أن تحمل طابعاً متنوّعاً ومبتكراً، يعكس رؤيته المتجددة في عالم الموسيقى.

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تامر حسني يواصل الصدارة بفيلمه الجديد "ريستارت"

على جانب آخر، يواصل فيلم تامر حسني الجديد "ريستارت" تصدُّره شباك التذاكر بعد عرضه من أسابيع بدُور السينما، ومن المفارقات التي ساهمت في حدوث انتشار واسع لهذا الفيلم مؤخرًا ولاسيّما عبْر منصات التواصل الاجتماعي، هو أزمة انقطاع الإنترنت في أنحاء متفرّقة بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة اندلاع حريق كبير في سنترال "رمسيس"، هذه الحادثة تماشت مع جزء من قصة فيلم "ريستارت"، الذي سلّط الضوء على فكرة انقطاع النت عن مصر بصورة كاملة والتوابع السلبية لهذا الأمر، من توقُّف جزء كبير من المعاملات المالية، وحدوث مشاكل عدة؛ خاصة بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني سِمة من سمات الحياة الآن.

وشارك في بطولة الفيلم عددٌ من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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