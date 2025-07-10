سلاف فواخرجي ووائل رمضان يحتفلان بتخرج ابنهما حمزة من إحدى جامعات الطب في موسكو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:19 صباحاً - احتفلت الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها الفنان والمخرج وائل رمضان بتخرج ابنهما البكر حمزة رمضان طبيبًا من جامعة سيتشينوف في روسيا حيث شاركا عبر حسابيهما على إنستغرام لحظات عائلية دافئة مع متابعيهما من خلال نشرهما صورًا وفيديوهات من حفل التخرج حيث ظهرا برفقة ولديهما حمزة وعلي وعبرا عن سعادتهما الكبرى برؤية ولدهما وقد أصبح طبيبًا.

الأم سلاف فواخرجي: مبروك ياروح الروح ما في كلام يوصف

"د. حمزه ... شكرا من قلبي ياقلبي ... مبروك ياروح الروح مافي كلام يوصف ... بس الحمد والشكر كبير ... كتير كبير ..."، بعبارات مؤثرة وجهت الأم سلاف فواخرجي التهنئة لابنها البكر حمزة رمضان بعد تخرجه طبيبًا معترفة أنها تعيش فرحة لا توصف مع رؤية ابنها قلبها وروحها كما وصفته وقد أصبح طبيبًا. وقد أرفقت سلاف فواخرجي هذا التعليق بنشرها مقطع فيديو من الحفل أثناء المناداة باسم حمزة الذي اعتلى المسرح حيث أقيم الحفل وتسلم شهادته من إحدى المسؤولات في الجامعة في حين ارتفعت على الشاشة خلفه صورته وهو يرتدي ثوب الطبيب وكتب على الشاشة اسمه الدكتور حمزة رمضان. وقد شاركت سلاف هذا الفيديو مع ابنها حمزة على حسابه على إنستغرام.

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سلاف فواخرجي ترتدي ثوب التخرج أيضًا

وبتعليق آخر، مميز وجميل علقت الفنانة سلاف فواخرجي على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع زوجها وائل رمضان وولديهما الدكتور حمزة وعلي، من حفل تخرج ابنها حمزة طبيبًا من جامعة سيتشينوف في روسيا إذ استعانت بجملة من أغنية "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الموجّهة عباراتها للطلاب الناجحين. واختارت منها جملة "ما لاقيش فرحان في الدنيا ... زي الفرحان بنجاحه" معبّرة من خلالها عن سعادة ابنها بنجاحه وسعادتها ووالده وشقيقه علي بنجاحه. ووضعت خلفية الأغنية على المنشور بصوت الفنان مروان خوري. وظهرت الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان في الصور وهما يحتضنان ولديهما حمزة بثوب التخرج وعلي بالاضافة لمجموعة صور أخرى لسلاف وهي ترتدي ثوب وقبعة التخرج وابنها حمزة يحتضنها وهما يضحكان فرحين في لحظات عائلية جميلة. وفي صورة أخرى يقبّل حمزة رأس والدته.

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وائل رمضان: إنه أسعدُ يوم بعمري كلٌه

من جهته، نشر الفنان والمخرج وائل رمضان فيديو صوّره بنفسه لابنه حمزة من حفل تخرجه على مسرح الجامعة بعد نيله شهادة الطب واحتضان والدته سلاف فواخرجي وشقيقه علي له.

وعلق وائل رمضان على الفيديو برسالة تهنئة مؤثرة اختصرت مشاعره كأب سعيد بما حققه ابنه حمزة الذي يطلق عليه أيضًا لقب صديقه، من نجاحات في حياته وصولًا لتخرجه طبيبًا. ووصف هذا اليوم بأنه أسعد يوم في حياته وذكر أن ابنه حقق حلمه وأصبح طبيبًا بعد تعب وكدّ متمنيًا له السعادة في حياته والعمر المديد ومتمنيًا في الوقت نفسه أن يشهد مثل هذا اليوم مع نجله الأصغر علي. وجاء في تعليقه:"

إنه أسعدُ يوم بعمري كلٌه

شكرآً صديقي الدكتور حمزه رمضان

جٓعلت هذا اليوم أسعد أيام حياتي

تٓعبتٓ كثيراُ وأعرف

وأجتهدتٓ وتفوقتٓ لتصبح ما أنت عليه،

لم يكن عبثاً أن تسعدني وتفرحٓ قلبي،

فالله عز وجل أراد أن يصالحني بِك يا صديقي ..نعم أنت صديقي الصدوق

الذي وعد ووفى وثابرٓ و أصرٓ ونال شهادته بعد أيام وليالي من الكدْ والتعب ...

أشكركٓ من قلبي لأني عشتٌ هذا اليوم

كما أرجو أن أشاهدٓ أخيك بمثله

وفقكٓ الله يا صديقي

وأعانكٓ على الأيام

وجعل دربك كلها طيب و حب و صحة

وعمر مديد يحمل البعض من خصالك

التي أحبها جميعا وسأبقى لآخر نفس لدي،

أحبك حمزه ..أحبك يا صديقي

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كيف علّق حمزة رمضان على نجاحه؟

أما حمزة رمضان فنشر عبر حسابه على إنستغرام صورة وهو يرتدي ثوب الطبيب وأخرى جمعته بوالديه سلاف فواخرجي ووائل رمضان وشقيقه علي من حفل التخرج وفيديو تخرجه. وعلق على منشوره قائلًا: " بعد ست سنوات طويلة، أستطيع القول أخيرًا: لقد نجحنا. (وأخيرًا، أستطيع كتابة اسم دكتور في اسمي).

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حمزة رمضان هو الابن الأكبر للفنانة سلاف فواخرجي والفنان والمخرج وائل رمضان وقد اختار دراسة الطب. ويعرف عنه أنه طموح جداً وهو يجمع بين شغفه بالطب والموسيقى والتمثيل في آن واحد حيث بدأت مواهبه الموسيقية تظهر باكراً. فدرس السولفيج بعمر الخامسة بعدها درس العزف على أكثر من آلة موسيقية ومنها الكمان والساكسفون والبيانو. وهو اليوم يشارك في حفلات موسيقية. كما انضم لفرقة دمشق للجاز.

حب حمزة رمضان للفن لم يتوقف عند حدود الموسيقى إنما امتد ليشمل التمثيل أيضاً تأثراً بوالديه حيث شارك حمزة في العام 2010 بمسلسل "كليوباترا" من بطولة والدته الفنانة سلاف فواخرجي بدور بطليموس الثالث عشر. كما خاض تجربة التمثيل السينمائي حيث لعب دوراً في فيلم "كازي روز" من إخراج والده وائل رمضان، وظهر بدور موظف في الأمم المتحدة يدعى جوني يقوم بزيارة سوريا.

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