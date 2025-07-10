شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد الحلقة 20.. وفاة والدة بسمة ومعركة متوقعه مع مسعد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فات الميعاد الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، وفاة والدة بسمة (أسماء أبو اليزيد) والتى تجسد دورها الفنانة حنان سليمان.

وبعد وفاة حنان سليمان فى الحلقة 20 من مسلسل فات الميعاد، ستدخل تدخل بسمة في معركة جديدة بسبب حضانة ابنتها التي قد تعود إلى مسعد ويجسده احمد مجدي، خاصة بعد خروجه من السجن.

وكانت شهدت الحلقة 19 من مسلسل فات الميعاد الكثير من الأحداث، حيث ذهبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" بصحبة ابنتها لزيارة طليقها مسعد "أحمد مجدي" في السجن، ولم تسمع كلام زوجها معتصم "أحمد صفوت"، وعند زيارتها أكدت له أنها لن تحضر ابنتها مرة أخرى للزيارة، وأكد لها مسعد أنه سيخرج في الجلسة القادمة لأنه لم يقترن أي شيء.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.