شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد بدبى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلم أحمد وأحمد فى دبي بدولة الإمارات مع الجمهور الذى حرص على التواجد بشكل كبير والتقط معهم عدداً من الصور التذكارية، وتواجد أيضا النجم أحمد فهمي الذى شاركه الاحتفال بفيلمهما.

وقدم النجم أحمد السقا عرض أكشن إستعراضى مع عدد من الأشخاص المخصصين لمثل هذه الأمور، وسط الجمهور الإماراتى التى تفاعل بشكل كبير وقام بتشجيع السقا والتصفيق له.

وحصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونين و193 ألفا و829 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه العمل خلال أول أسبوع له بالسينمات المختلفة 20 مليونا و948 ألفا و246 جنيها.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد في الإمارات



أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد في الإمارات



أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد في الإمارات



أحمد السقا يمع الجمهورالإماراتى قبل الاحتفال بعرض احمد واحمد



أحمد السقا يحتفل بفيلم احمد واحمد في الإمارات



أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد في الإمارات



