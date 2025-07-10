شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة يواصل التألق.. "ابتدينا" يدخل قائمة أفضل 10 ألبومات عالمية على سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير يواصله الهضة عمرو دياب بألبوم "ابتدينا" الذى طرحه على يوتيوب ومنصات الأغانى الأسبوع الماضى، حيث أعلنت منصة سبوتيفاي الموسيقية الشهيرة دخول الألبوم قائمة أعلى عشرة ألبومات استماعًا على مستوى العالم.

ألبوم ابتدينا المركز السابع فى الأكثر استماعاً على سبوتيفاي

دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه، وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

عمرو دياب يحيى حفلاً مرتقباً فى جدة

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا في مدينة جدة، ويعد هذا الحفل الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم "ابتدينا"، كما يحي الهضبة أيضاً حفلا غنائياً ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم ابتدينا منذ أيام، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.