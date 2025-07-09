داليا البحيري تستمع بالأجواء الصيفية على البحر.. وهكذا أطلت

داليا البحيري تستمتع بالأجواء الصيفية أمام البحر

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داليا البحيري تنتظر استئناف تصوير "بدون مقابل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:51 مساءً - تقضي الفنانةالعطلة الصيفية بصحبة أسرتها فيبمصر، حيث تحرص داليا على التواجد مع عائلتها في المدينة الساحلية خلال هذا التوقيت من كل عام، للاستمتاع بالأجواء الصيفية أمام البحر والهروب من حرارة الجو في القاهرة، وشاركت داليا جمهورها صوراً من لحظاتها أمام البحر، كعادتها في التواصل الدائم مع متابعيها على السوشيال ميديا.نشرت داليا البحيري صور جديدة من قضائها العطلة الصيفية وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة مستمتعة بالأجواء الصيفية المبهجة أمام البحر، مرتديه ملابس البحر وعلقت قائلة: "أفضل وقت ليا في السنة"، إشارة إلى حبها لأجواء الصيف، وتفاعل تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وجرأتها في نفس الوقت.يمكنكِ قراءة.. حضور عربي لافت في أسبوع الموضة الهوت كوتور بباريسعلى جانب آخر، تشاركفي مسلسل "" المتوقف منذ العام الماضي؛ حيث يتبقى أسبوع تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهده، للعرض خلال الفترة المقبلة. ويتناول بطولات رجال الأمن في إطار اجتماعي تراجيدي. ويشارك به عددٌ من النجوم، منهم: هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، هبة عبدالعزيز. والعمل من إخراج جمال عبدالحميد، وتأليف حسام موسى.

وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى أشجان، وهي أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، وتُضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض. وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.



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