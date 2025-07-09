قبل عرضه كوميديا عائلية بـ مسلسل حمود وأبوه.. إليكم قصته وأبطاله

دراما قصيرة

أبطال مسلسل "حمود وأبوه" وظهور محير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - تتجه أنظار محبي الأعمال الدرامية الخليجية، نحو مسلسل جديد بعنوان ""، وذلك يوم 11 يوليو، وهو الموعد المحدد لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، ووسط حالة الترقب والشغب من قبل الجمهور تجاه هذا العمل، سوف نستعرض من خلال السطور التالية كل المعلومات التي تتعلق به.ينتمي مسلسل "حمود وأبوه" لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يقع العمل في 10 حلقات، وهذا مؤشر جيد، خاصة أن حلقات المسلسلات القصيرة أحداث سريعة ومتجددة، ودائماً ما تحمل عنصر التشويق والإثارة، جميعها عوامل يحب المشاهدون رؤيتها في أي عمل درامي، حتى لا يصابوا بـ الملل مع رؤية كل حلقة، وهنا يبدأ شغف المتابعة يقل تدريجياً؛ لعدم توافر عنصر الجذب.ومع بدء الترويج للمسلسل، رفع الجمهور سقف توقعاتهم لهذا العمل، خاصة أن الملصق الدعائي جاء مشوقاً، حيث ظهر عليه أبطال العمل الرئيسيون، بداية من، ريم صفية، وأحمد الكعبي، ونايف الفواز، وهم يستعدون لحفل زفاف سوف يواجه العديد من المواقف التي تعكر صفو أجوائه، ودلل على ذلك الطريقة التي ظهرت عليها الفنانة عائشة كاي التي تقف خلف العروسين، وهي تحمل آلة حادة ضخمة وعلى وجهها علامات من الترقب، وجاء التعليق المرفق بالبوستر متماشياً مع أجوائه: "نبغى نقول مبروك، ولكن الزيجة تواجه الكثير من العقبات".ويضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: خالد الفراج، سعيد القحطاني، ظافر الشهري، مهند الصالح، هاشم هاوساوي، سارة حربي، والعمل من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حسين الحليبي.

من جهة أخرى، يشهد مسلسل "حمود وأبوه" عودة جديدة للفنانة السعودية عائشة كاي، التي تلفت الأنظار مجدداً بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي، من خلال دورها البارز في مسلسل "شارع الأعشى".

وقد تصدّر العمل آنذاك قوائم الأعلى مشاهدة في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، ما عزز من حضور عائشة كاي الفني ورسّخ مكانتها؛ كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما الخليجية. ويترقّب جمهورها إطلالتها الجديدة التي يبدو أنها ستكون مختلفة ومفاجئة في أحداث المسلسل المرتقب.

"حمود وأبوه".. دراما اجتماعية بنكهة كوميدية

يقدم مسلسل "" كوجبة خفيفة ممتعة تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية العائلية، حيث يعرض بأسلوب بسيط وسلس مجموعة من القضايا والمشاكل المجتمعية التي تلامس الواقع، ولكن بروح مرحة تجعل من العمل تجربة مناسبة لجميع أفراد العائلة.وتدور أحداث المسلسل حول العلاقة الطريفة التي تجمع بين حمود، الشاب الطيب والعفوي، ووالده الصارم الذي يسعى جاهداً لتقويم سلوكه وإرشاده، مما يخلق سلسلة من المفارقات الكوميدية واللحظات الإنسانية المؤثرة. ومن المتوقع أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة؛ بفضل خفته وارتباطه بالحياة اليومية للمشاهد العربي.يمكنكم قراءة: دراما متنوعة.. قائمة بأفضل المسلسلات العربية القصيرة تعرفوا إليهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".