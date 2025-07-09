باميلا الكيك تكشف عن تعرضها لكسر في يدها بسبب ممثل خلال تصوير مسلسل آسر وتتكتم عن اسمه 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - كشفت الفنانة باميلا الكيك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام عن تعرضها لإصابة في يدها خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "آسر" الذي يعرض حاليًا على قناة الـ mbc ومنصة شاهد. وأطلعت متابعيها أن أحد زملائها الممثلين في المسلسل كان ومن دون قصد وبسبب حماسته الزائدة بتجسيد أحد المشاهد معها، السبب في إصابتها بكسر في يدها اليمنى ولكنها تكتمت عن ذكر اسمه.

باميلا الكيك:نحن من الصعب منطّلع تحدّي وشغل دقيق ومحترف من نصّ قلبنا

وضعت الفنانة باميلا الكيك شرحًا مفصلًا بشكل تعليق على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام عن الحادثة التي تعرضت لها من دون أن تتهم زميلها في المسلسل أنه تسبب لها بالإصابة عن قصد إنما شرحت أنه أُخذ بالحماس والشغف في المشهد فتسبب لها بالكسر بشكل تلقائي وعفوي. وجاء في تعليقها "بآخر تصوير 20 حلقة، ومن كتِر الحماس والشغف زميلي بالمشهد وعِلماً إنو هوي رجال، انسان حقيقي بفتخر إني وقفت بوجّو وطبعاً مش بالقصد؛ ساهم إنّي أوقع ع إيدي بطريقة غير إراديّة .. كان صعب ولكن نحن من الصعب منطّلع تحدّي وشغل دقيق ومحترف من نصّ قلبنا.

خِفت شوي بالأول خصوصاً إنّو حتشوفوا مسلسلنا بتتأزّم وبتكتر وبتتقل أحداثو بدايةً من حلقة اليوم ال 68 ...

بالبداية خفت بس دغري رجعت تذكّرت' إني طالبة إيدو قبل إيدي بالتسليم الكامل لمشيئة الرب. الحمدالله ع كل شي. الحمدالله ع كل شي. الحمدالله ع كل شي