مارتن سكورسيزي في قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21 بعملين لـ ليوناردو دي كابريو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - ضمت قائمةفي القرن الـ21، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام، عدداً كبيراً من مُبدعين وحول العالم، سواء كانوا نجوماً في التمثيل أو التأليف والإخراج، والعديد من العناصر السينمائية الأخرى.ومن أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة كان المُخرج الأمريكي العالمي، والذي يعد من أهم المُخرجين السينمائيين المُعاصرين، كما أنه يعد واحداً ممن أسهموا في تطور السينما حول العالم منذ تقديم أول أفلامه بفترة الستينيات وحتى الآن، وفي هذا التقرير نستعرض لكم فيلمين أخرجهما مارتن سكورسيزي، وجسد بطولتهما النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وجاءا بالقائمة.جاء فيلم "The Departed" بترتيب رقم 31 في قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21، وكان قد تم عرض الفيلم عام 2006، وشارك ببطولته عدد كبير من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم ليوناردو دي كابريو، مات ديمون، جاك نيكلسون.ودارت أحداث الفيلم حول جهاز شرطة جنوب بوسطن الذي يشن حرباً على إحدى عصابات الجريمة المنظمة، مما يدفع بشرطي متخفٍ، والذي يُجسد شخصيته النجم ليوناردو دي كابريو، بالتسلل إلى العصابة، حيث إنه من الصعب على الشرطة أن تثبت أي شيءٍ ضد رئيس العصابة، والذي يُجسد شخصيته النجم جاك نيكلسون.ويقترب الشرطي من رئيس العصابة حتى يثق به ويصبح واحداً من المقربين إليه، وعلى جانب آخر، يوجد لدى العصابة جاسوس في الشرطة، والذي يُجسد شخصيته النجم مات ديمون، حيث ينقل للعصابة جميع تحركات الشرطة، ويُحبط مخططات الشرطة للقبض عليها، وتصبح مهمته الأساسية هي كشف هوية الشرطي المتخفي بناءً على طلب رئيس المجموعة الخارجة عن القانون، لتستمر أحداث الفيلم في إطار من الغموض.فيما جاء فيلم " The Wolf of Wall Street" للمخرج مارتن سكورسيزي برقم 20 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ 21، والذي تم عرضه عام 2013، وجسد بطولته أيضاً النجمأمام كل من جونا هيل، جان دوجردان، ماثيو ماكونهي، وعدد كبير من الفنانين.ودارت أحداث الفيلم حول تفاصيل صعود وسقوط الملياردير الأمريكي جوردان بيلفورت، واستعراض علاقة جوردان بيلفورت بالمباحث الفيدرالية ومحاولتها تجنيده، مما أثر بشكل واضح على أعماله التجارية وسقوطه المدوي، حيث تبدأ أحداث الفيلم بصعود أسطورة بيلفورت المالية، وتحوله إلى ملياردير، وكل ما مر به في حياته العملية.يُمكنكم قراءة: ليوناردو دي كابريو مقدم السعفة الذهبية الفخرية لـ روبرت دي نيرويُذكر أن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي في القرن الـ21 شارك بها أكثر من 500 صانع أفلام ونجم سينمائي وناقد مؤثر من هوليوود وحول العالم في التصويت؛ لاختيار أفضل الأفلام، وفق تعريف كلّ منهم لمفهوم "الأفضل" للأفلام التي صدرت منذ الأول من يناير 2000، وحتى بداية العام 2025، استناداً على تصويت أكثر من 500 مخرج(ة) وممثل(ة) وشخصية سينمائية بارزة من هوليوود ومختلف أنحاء العالم، ضمن استفتاء لصحيفة "نيويورك تايمز".