توم هانكس.. نجم هوليوود وتجربته مع عالم التأليف والإخراج

البداية بمسرح الجامعة وصولاً إلى واحد من نجوم السينما

توم هانكس وتجرِبة التأليف والإخراج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - يعَد النجمواحداً من أبرز نجومحول العالم؛ حيث قدّم عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية، والتي صنعت له بصمة خاصة في هوليوود والسينما العالمية.واحتفالاً بيوم ميلاد النجم العالميوالذي يوافق اليوم 9 يوليو، نستعرض لكم أبرز محطاته السينمائية، وأيضاً تقديمه لعدد من الأفلام مؤلفاً ومُخرجاً.لم يكن توم هانكس الطالب في الجامعة يدري يوماً ما، بأنه سيُصبح واحداً من نجوم التمثيل في العالم، ولم يكن يمتلك الخبرة التمثيلية حينما أقدم على المُشاركة بإحدى المسرحيات خلال فترة دراسته ليَتم قبوله.ومع نهاية فترة السبعينيات، يُنهي توم هانكس دراسته ويُقرر الانتقال إلى نيويورك ليُشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية. وفي عام 1980 يُشارك ببطولة أول فيلم سينمائي وهو "He Knows You're Alone".وخلال فترة الثمانينيات نجح في تثبيت أقدامه في هوليوود من خلال المُشاركة ببطولة ما يتجاو الـ10 أفلام سينمائية، فيما شهدت فترة التسعينيات تألُّقاً كبيراً لموهبته كواحد من نجوم السينما.يُمكنكِ قراءة: كشف بعض تفاصيل فيلم Toy story 5 المنتظر طرحه خلال العام المُقبلوطوال مسيرة فنية وسينمائية تجاوزت الأربعين عاماً، قدّمعدداً كبيراً من الأفلام السينمائية والتي تنوّعت ما بين: الكوميديا، الأكشن، الغموض والرعب؛ مُجسّداً من خلالها العديد من الشخصيات، والتي لاقت استحسان الجمهور والنُقاد على حدٍ سواء. كما نال العديد من الجوائز من مُختلف المهرجانات السينمائية العالمية، ومن أبرزها حصوله على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مرتين.وعلى الرغم من نجاحفي الأداء التمثيلي بعدد كبير من الأفلام السينمائية، إلا أنه خاض أيضاً تجرِبة التأليف والإخراج بعدد من الأعمال الفنية وبشكل خاص السينما.وجاءت أولى تجارِبمع الإخراج من خلال الموسم الرابع من مسلسل "Tales from the Crypt S4" والذي تم عرضه عام 1992، والذي شارك في بطولته أيضاً. وفي عام 1996 يُقدّم تجرِبته الأولى في السينما كمؤلف ومُخرج من خلال فيلم "That Thing You Do"، والذي شارك في بطولته.وبعد مرور خمس سنوات، في عام 2001 يُقررالعودة للدراما التلفزيونية مؤلفاً ومُخرجاً من خلال مسلسل "Band of Brothers"، والذي تعاون من خلاله مع عدد كبير من المُخرجين والمؤلفين. وفي عام 2005 يقوم بتأليف فيلم "Magnificent Desolation: Walking on the Moon"، والذي جسّد بطولته، وجاء من إخراج مارك كوين.فيما شهد عام 2011 آخر تجارِب النجم العالميمع الإخراج من خلال فيلم "Larry Crowne"، والذي جسّد بطولته أمام جوليا روبرتس. وعلى مستوى التأليف شارك بالكتابة مع مجموعة مؤلفين عام 2012 بمسلسل "Electric City". وفي عام 2020 ألّف فيلم "Greyhound" وهو المُقتبس عن رواية لـ سي إس فروستر، وجسّد توم هانكس بطولة الفيلم. والذي جاء من إخراج أرون شنايدر.