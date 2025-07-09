شكرا لقرائتكم خبر عن سنة كمان عدت وأنت مش معانا.. أمل عبد المنعم مدبولى تحيى ذكرى وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

أحيت أمل مدبولي، الذكرى التاسعة عشر، لوفاة والدها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، مؤسس مدرسة المدبوليزم، الذى رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم 9 يوليو من عام 2006، معبرة عن فقدانه واشتياقها إليه.

وكتبت أمل، عبر حسابها على الفيسبوك: "سنة كمان عدت وأنت مش معانا، سنة كمان عدت من عمري كان ناقصها أجمل إحساس، سنة عدت من عمري من غير طعم، الله يرحمك ويغفر لك.. إلي لقاء".





وتحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل النجم عبد المنعم مدبولى، حيث رحل عن عالمنا فى 9 يوليو 2006، وقدم أعمالاً مهمة في مشواره الفني تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ومازال متواجدا بأعماله الفنية التي يحبها الجميع.

التحق عبد المنعم مدبولى بالمعهد العالى لفن التمثيل العربى ليتخرج فيه عام 1949 فى ثانى دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدى وشارك بالتمثيل فى برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلمًا، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.



أبدع فى المسرح، وقام بالإخراج والتمثيل فى أنجح المسرحيات، كما ساهم فى تكوين فرق مسرحية، تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل، وسعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، محمد صبحى وغيرهم كثيرون، وربما انشغاله بالمسرح أدى إلى تأخير ظهوره فى السينما، ولكنه ترك علامات مثل "الحفيد ـ مولد يا دنيا ـ إحنا بتوع الأتوبيس".