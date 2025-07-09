شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان قرطاج يلغى عرض إيلين سيغارا لنصرة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولى إلغاء عرض المغنية الفرنسية إيلين سيغارا نصرة للشعب الفسلطينى الشقيق، وذلك فى بيان صحفى جاء فيه: "تُعلم إدارة مهرجان قرطاج الدولي أنّه تقرّر العدول عن برمجة عرض ايلين سيغارا ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين للمهرجان".

وتؤكد إدارة مهرجان قرطاج الدولى التزامها بموقف تونس الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وقد حرصت إدارة المهرجان على أن تتضمّن دورة هذا العام عروضا مساندة لفلسطين ولشعبها، احتفاءً بصمودهم ونضالهم، وانتصارا لحقّهم في الحياة وفي الحرية، حيث يقدم عرض الافتتاح من "قاع الخابية للموسيقار محمد القرفي" مشهدا يؤرخ دعم تونس لفلسطين منذ الاستقلال، ويحتفي الفنان رياض الفهري في بساط أحمر 2 بأطفال رام الله، فيما يصدح صوت الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي في عرض "تخيل روحك تسمع" للفنان كريم الثليبي.

كما خصصت البرمجة عرضين لفنانين فلسطينيين عرفهما الجمهور من خلال دعمهما لوطنهما وتوثيق فضاعات الاحتلال كل بطريقته وهما الفنان محمد عساف والفنان "Saint Levant" (سانت ليفانت).

وتعبر إدارة مهرجان قرطاج الدولي عن امتنانها للجمهور الوفي على تفاعله والتزامه بالحق الفلسطيني ومناهضة التطبيع بكافة أشكاله ما يجعل من تونس وشعبها مفخرة بين الشعوب والأمم.