شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة كريم محمود عبد العزيز فى ظهور خاص معه خلال الحلقة 9 من مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مملكة الحرير الحلقة 9 العديد من الأحداث، بداية من صدمة شمس الدين (كريم محمود عبد العزيز) بعد مقتل فيروز (سارة بركة)، ليقرر الانتقام لها، والانتقام لنفسه بسبب هروبه دائما، وظنه أنه جني.

ابنة كريم محمود عبد العزيز تظهر معه فى مملكة الحرير

وفي مشهد مؤثر تظهر ابنة كريم محمود عبد العزيز معه كضيف شرف، وهي ابنة أحد الأسر التي رحل أهلها مقتولين، وهي تسأله عن سبب مقتل أسرتها، وهل من الممكن أن يقتلها هي الأخرى، ليخبرها أن ذلك أرحم لها، من أن تباع كجارية أو ضمن العبيد، ولكنه يتركها ويذهب

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.



كريم محمود عبد العزيز من الحلقة 9