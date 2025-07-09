شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عاما على "اللى بالى بالك".. مكالمة من الزعيم أسعدت محمد سعد بعد عرض الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الأربعاء، 22 عاما على عرض فيلم "اللى بالى بالك" للنجم محمد سعد، حيث عرض فى السينمات يوم 9 يوليو 2003، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وحتى وقتنا هذا عند عرض الفيلم على شاشات التليفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة ويرددون إفيهات محمد سعد فى الفيلم.

وجاءت مكالمة للنجم محمد سعد تهنئة بالفيلم، من الزعيم عادل إمام يهنئه عليه، وتحدث سعد عن المكالمة قائلا: "الزعيم عادل إمام كلمنى أكثر من مرة وكانت مكالمات تاريخية لا تنسى بالنسبة لى بعد أفلام اللى بالى بالك وبوحة وكنت فى قمة سعادتى بعد مكالمة الزعيم".

وفيلم "اللى بالى بالك" بطولة محمد سعد، حسن حسنى، عبلة كامل، سامى العدل، نيفين مندور، إخراج وائل إحسان وتأليف سامح سر الختم ونادر صلاح الدين.

ويحكى الفيلم قصة اللمبى تلك الشخصية التى جسدها محمد سعد فى فيلم يحمل نفس الاسم، ويعد هذ الفيلم تكملة للفيلم السابق ويجسد محمد سعد فيه شخصيتين إحداهما لرياض المنفلوطى الضابط الحازم واللمبى الذى سيحل محل رياض بعد وفاته فى حادث سيارة ونقل مخه فى جسد المنفلوطى ومن هنا تنشأ المفارقات الكوميدية.