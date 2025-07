شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كوردن يشيد بتعاونه الغنائى مع ريهانا فى فيلم السنافر والان مع تفاصيل الخبر

عبّر الإعلامى البريطانى جيمس كوردن عن سعادته البالغة بالغناء إلى جانب النجمة العالمية ريهانا فى فيلم الرسوم المتحركة الجديد "السنافر"، بعد محاولات دامت 8 سنوات لإقناعها بالظهور فى فقرة "Carpool Karaoke" من برنامجه الشهير The Late Late Show.

وخلال العرض العالمى الأول للفيلم فى العاصمة البلجيكية بروكسل، صرّح كوردن لـ"Entertainment Tonight" قائلاً: "حاولت لثمانى سنوات أن أجعل ريهانا تشارك فى Carpool Karaoke، أقرب ما وصلنا إليه هو فيلم أنيميشن للسنافر".

وأضاف أن ريهانا، البالغة من العمر 37 عامًا، كانت ترد دائمًا بقولها: "عندما يصدر الألبوم الجديد" لكنه أنهى البرنامج عام 2023 قبل أن تطلق ريهانا أى عمل موسيقى جديد منذ ألبومها "Anti" عام 2016.

ريهانا تشارك في الفيلم بأغنية "Friend of Mine" التي أصبحت من الأغاني المفضلة لدى الجمهور، كما تغني إلى جانب كوردن، الذي يؤدي شخصية "No Name" في الفيلم.

وعلّقت ريهانا على التجربة بقولها: "كانت واحدة من أكبر المفاجآت في الفيلم! جيمس يستطيع الغناء حقًا، هو جيد جدًا".

وختم كوردن حديثه مازحًا: "لو أصدرت ألبومًا جديدًا، سأعيد Carpool Karaoke لأسبوع واحد فقط".

يُذكر أن فيلم "السنافر" يُعرض في دور السينما يوم الجمعة 18 يوليو 2025.