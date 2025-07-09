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20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه

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  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 1/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 2/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 3/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 4/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 5/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 6/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 7/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 8/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 9/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 10/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 11/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 12/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 13/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 14/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 15/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 16/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 17/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 18/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 19/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 20/21
  • 20 صورة من فيلم The Gold Rush بمناسبة مرور 100 عام على عرضه 21/21

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 09 يوليو 2025 03:35 م

يحتفل عشاق تشارلي تشابلن وصناع السينما والمهتمين بعالم الأفلام بمرور 100 عام على عرض الفيلم الأيقوني حمى الدهب للراحل تشارلي تشابلن، حيث عرض العمل قبل قرن بالضبط، واستلهم تشابلن فكرة هذا الفيلم من صورة التُقطت خلال "حمى ذهب كلوندايك" في كندا عام 1896، وفي نفس السياق التاريخي، قدم تشابلن فيلم "حمى الذهب"، الذي يتتبع قصة "المتشرد" (The Tramp)، وهو منقب فقير وحيد، يعلق في عاصفة ثلجية ويضطر للاحتماء في كوخ منعزل مع مجرم مطلوب ومنقب آخر عن الذهب، بينما يهددهم الجوع، ولاحقًا، يقع المتشرد في حب فتاة تعمل في صالة رقص، مما يعقد حياته أكثر.

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush 

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
فيلم The Gold Rush

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
 تشارلي تشابلن

 

فيلم The Gold Rush تشارلي تشابلن
تشارلي تشابلن

يعتبر فيلم تشارلي تشابلن فيلم "حمى الذهب" أو The Gold Rush، واحد من أعظم كلاسكيات السينما العالمية، وهو العمل الذي عرض في عام 1925، أي قبل 100 عام، ليعاد عرض الفيلم بعد ترميمه حفاظا عليه كواحد من أهم انتاجات السينما العالمية.

يضم الفيلم بعض المشاهد الأيقونية في أعمال تشابلن، مثل "مشهد أكل الحذاء" ورغم أن الفيلم صدر كعمل صامت في ذلك الوقت، إلا أن هناك نسخة أخرى قصيرة مع موسيقى تصويرية، أصدرها تشابلن بنفسه عام 1942.

أُنجزت معظم أعمال الترميم فى مؤسسة سينيتيكا دى بولونيا الإيطالية، وبالتعاون مع شركة mk2 Films، يقول جيان لوكا فارينيلى، مدير سينتيكا دى بولونيا: "نعمل على أعمال تشابلن منذ ما يقرب من 30 عاما، بهدف استعادة كل فيلم على حدة، بكل ما فيه من جمال تخيله مؤلفه، لقد رسّخ كل فيلم من أفلام تشابلن الروائية، وشكّل ثقافة، وغرس فى وجدان أجيال عديدة، ماذا يمكن أن يخبرنا تشابلن أيضا؟ للإجابة على هذا السؤال، علينا أن ننظر إلى أفلامه وندرك أن الجمهور المعاصر يضحك على نفس المشاهد التى ضحك عليها قبل مئة عام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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