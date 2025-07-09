بعد أزمة مها الصغير.. عمرو سلامة يتضامن مع ضحايا التنمر الإلكتروني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته واقعة الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية ونسبها لنفسها، خرج المخرج عمرو سلامة بمنشور مؤثر عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، عبَّر فيه عن تعاطفه العميق مع كل من يتعرض لهجمات شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا ما يحدث بـ"النهش الجماعي".

طوفان رقمي

وقال عمرو سلامة في منشوره: "أتعاطف بشدة مع كل ضحية للنهش على الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي بقت مليانة بناس ساعات بشوفهم وكأنهم جموع من الزومبيز الزهقانين، كل كام يوم بيدوروا على ضحية جديدة". وتحدث عن الأثر النفسي المدمر لتلك الحملات، قائلاً إن البعض يتعامل معها بتبلد أو يتجاهلها، لكن هناك من انهار نفسيًا ووصل لمحاولات انتحار، وبعضها للأسف انتهت بالنجاح.

وأضاف المخرج أن من حق الناس التعبير عن رأيهم، وأن بعض الأخطاء تستحق النقد، لكن ذلك لا يمنع من النظر للأمر بإنسانية. وأردف: "فطرتي الإنسانية بتخليني أتعاطف مع أي شخص بيتضرب من مجموعة، حتى لو لسه ماعرفتش هو عمل إيه"، مؤكداً أن من الخطأ المشاركة في الهجوم حتى بـ"سكينة صغيرة"، لأنها قد تترك جرحًا لا ينسى.

واختتم حديثه بنداء للضمير الإنساني، مطالباً بعدم الانسياق وراء الغضب الجماعي دون تفكير، لأن الأثر قد يدوم في نفوس الضحايا أكثر مما نتخيل.

اعتذار مها الصغير

وفي وقتٍ سابق، عبرت الإعلامية مها الصغير عن استيائها الشديد بسبب واقعة "اللوحة" الشهيرة والتي نسبتها لنفسها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، لتقرر تقديم اعتذار رسمي لصاحبة اللوحة الفنانة الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" ولكل الفنانين، وأيضاً للقائمين على البرنامج الذي ظهرت من خلاله وادعت أثناء لقائها بأنها هي من قامت برسم تلك اللوحة.

وجاء اعتذار مها الصغير، عبر منشور رسمي لها على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، قالت من خلاله: "أنا غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".

ليزا نيلسون تقبل اعتذار مها الصغير: المسامحة موقف أخلاقي

في أول تعليق لها بعد أزمة عرض لوحاتها الفنية دون إذن، أعلنتقبولها اعتذار الإعلامية المصرية مها الصغير، مؤكدة أنها تسامحها انطلاقًا من مبادئ إنسانية وأخلاقية، لكنها لم تحسم بعد قرارها بشأن اتخاذ إجراء قانوني ضدها أو ضد الجهة الإعلامية التي عرضت الأعمال المثيرة للجدل..

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية»، قالت نيلسون: «أقبل اعتذار مها الصغير وأسـامحها عن طيب خاطر. أشعر بالأسى تجاه ما مرت به، ويمكنني أن أضع نفسي مكانها، وأتمنى أن يمنحها الشعب المصري فرصة جديدة، وأن يتجاوز عنها".

وأشارت نيلسون إلى أن قرار المسامحة نابع من قناعاتها الأخلاقية، إلا أن الحقوق القانونية المرتبطة بالملكية الفكرية لا تزال قيد المراجعة، لافتة إلى أنها تدرس حالياً إمكانيات التحرك القانوني، سواء ضد الإعلامية المصرية أو القناة التي عرضت اللوحات دون تصريح مسبق.

وأضافت أن احترام حقوق الفنانين وحماية أعمالهم يجب أن يظل مبدأ أساسيًا لا يُغفل، حتى في حالات التسامح الشخصي.

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