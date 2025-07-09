حماس ولحظة رومانسية.. هكذا تفاعلت كندة علوش مع برومو فيلم درويش لـ عمرو يوسف

كندة علوش تهنّئ زوجها عمرو يوسف عقب طرح برومو فيلم "درويش"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - وجّهت الفنانةتهنئة خاصة لزوجها الفنان، عقب طرح البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "درويش" المقرر طرحه في دُور السينما يوم 13 أغسطس القادم.وقد اختارت كندة علوش في تهنئتها التي نشرتها عبْر صفحتها على "إنستغرام" مرفقاً بها الملصق الدعائي للفيلم، كلمات وجمل عبّرت من خلالها عن حماسها لرؤية فيلم "درويش". وليس ذلك فحسب؛ بل حرَصت أيضاً على أن تكون تهنئتها بها جانبٌ رومانسي، عقب وصف زوجها عمرو يوسف بـ "الحبيب"؛ حيث قالت: "الحماس مليوون مبرروك لحبيبي وكلّ حبايبي".

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.

ويقدّم فيلم "درويش" توليفة درامية مثيرة، تمزج بين الإثارة والكوميديا، بالإضافة إلى خط درامي مميز يتحدث عن الخيانة والعلاقات المعقّدة.



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كندة علوش تواصل تصوير مسلسلها الجديد ابن النصابة

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كندة علوش وتألُّق رمضاني بعد غياب

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على جانب آخر، تواصل الفنانةتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ابن النصابة". وخلال أحداثه ستجسد "كندة" دوراً محورياً هاماً، من خلال شخصية رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخلّيه عنها وعن ابنهما؛ لتتحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة. وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلَّوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.عودةهذا العام لم تقتصر على "ابن النصابة"؛ بل فاجأت جمهورها أيضاً بمشاركتها بالموسم الرمضاني الماضي خلال مسلسل "إخواتي"برفقة نيللي كريم وروبي؛ حيث قدّمت شخصية "ناهد" من بيئة شعبية تتمتع بخفة ظل وقوة داخلية، هذه العودة الرمضانية كانت أول ظهور درامي لها في رمضان منذ عام 2016، والذي قدّمت من خلاله مسلسل "أفراح القبة"، في نقلة نوعية تؤكّد تعدد قدراتها التمثيلية.إنستغرام الخليج 365وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».