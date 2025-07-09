أمير كرارة وهنا الزاهد بأكثر من شخصية في برومو فيلم الشاطر

أبرز ملامح برومو فيلم "الشاطر"

View this post on Instagram A post shared by Synergy Plus - تامر مرسي (@synergyplustm)

فيلم "الشاطر"

View this post on Instagram A post shared by Synergy Plus - تامر مرسي (@synergyplustm)

هنا الزاهد تسجل حضوراً قوياً في موسم صيف 2025 السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم ""، بطولة الفنانوالفنانةالبرومو الرسمي للعمل المنتظَر إطلاقه في دُور العرض السينمائي بمصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو. على أن يُعرض في الخليج وباقي دول العالم اعتباراً من يوم 31 يوليو. وقد سيطرت الكوميديا والأكشن والمطاردات على مشاهد البرومو.وقد كشف برومو فيلم "" عن ظهور بطلي العمل أمير كرارة وهنا الزاهد، بأكثر من شخصية، لاسيّما وأن كرارة يجسّد دَور دوبلير مشاهير. كما أظهر البرومو كذلك عن دخول أمير كرارة في مطاردات مع عصابة خطيرة خطفت شقيقه، وفي نفس الوقت يخطف كرارة هنا الزاهد التي تمتلك فلاشة هي السبب في هذه الأزمات. هذا بالإضافة إلى كشف البرومو عن مشاركة محمد عبد الرحمن توتا، وشيرين رضا في الفيلم كضيفي شرف." من الأفلام المرتقَبة فيخاصة وأنه يجمع أمير كرارة وهنا الزاهد للمرة الأولى، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن، بتوقيع المخرج أحمد الجندي، المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح. إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان، وتلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي. وبطولة: أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين. وضيف الشرف خالد الصاوي.أمير كرارة يعود بفيلم "" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي؛ حيث قدّم آخر أفلامه ""، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023. وشارك في بطولته كلٌّ من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز. مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم: منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل. والفيلم من تأليف إيهاب بليبل. وإخراج حسين المنباوي.يمكنك قراءة.. هنا الزاهد.. رحلة فنية للوصول إلى النجوميةأمافتواجدت في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "ريستارت" الذي تُقدم فيه دَور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه عام 2022. والثاني فيلم "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط، بشخصية زوجة كريم عبد العزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".