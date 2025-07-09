ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب يدخل قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت منصة "سبوتيفاي" الموسيقية الشهيرة دخول ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم.
وحل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه.
وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.
يمكنك قراءة.. بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا
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ألبوم "ابتدينا" ضمن الألبومات الأكثر استماعًا حول العالمودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.
وحل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه.
وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.
https://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا
عمرو دياب بحفل جديد بـ جدةومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا الخميس 10 يوليو في مدينة جدة، ويعد هذا الحفل الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم "ابتدينا".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».