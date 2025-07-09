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ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب يدخل قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم

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ألبوم ابتدينا لـ عمرو دياب يدخل قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت منصة "سبوتيفاي" الموسيقية الشهيرة دخول ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم.

ألبوم "ابتدينا" ضمن الألبومات الأكثر استماعًا حول العالم

ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.
وحل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه.
وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.
https://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DLmgvnssRpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


يمكنك قراءة.. بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا

عمرو دياب بحفل جديد بـ جدة

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا الخميس 10 يوليو في مدينة جدة، ويعد هذا الحفل الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم "ابتدينا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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