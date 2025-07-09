حقيقة انفصال بيسان إسماعيل ومحمود ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل انفصالها رسمياً عن خطيبها محمود ماهر، قبل زفافهما بأشهر قليلة. وذلك بعد خطوبة وعلاقة حب استمرت لسنوات. وقد حرَص الثنائي على عدم الكشف عن أيّة أسباب تتعلق بهذا القرار الصادم.

بيسان إسماعيل تعلن انفصالها

كشفت بيسان عن هذا الخبر عبْر خاصية الـ"ستوري" لحسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ".

ثم قالت: "مسا الخير، الدنيي قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه. أنا كتير بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو ننفصل. محمود إنسان بجنن ووقف معي وقفات كتير".

وأنهت بيسان رسالتها مطالبةً جمهورها بالدعاء لها لتتجاوز هذه الفترة بسلام، وطالبت الجميع احترام خصوصية حياتها الشخصية، وعدم السؤال عن أسباب هذا القرار.

اليوتيوبر بيسان إسماعيل تعلن انفصالها- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بإنستغرام

من جانبه، أكّد محمود ماهر، على خبر الانفصال عبْر ستوري بحسابه الخاص بـ"إنستغرام"، وتمنّى لبيسان حياة سعيدة مليئة بالنجاح، مع التأكيد على احترام كلٍّ منهما لخصوصية الطرف الآخر واستمرار الصداقة بينهما.

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علاقة بيسان إسماعيل ومحمود ماهر

يشار إلى أن علاقة الثنائي قد شهدت اهتماماً واسعاً من الجمهور منذ بدايتها، وذلك بعدما أعلنا خطوبتهما بشكل رسمي منذ مايو العام الماضي، وذلك بعد قصة حب كبيرة استمرت لسنوات. وعلى مدار فترة ارتباطهما، حرَصا على مشاركة الجمهور العديد من الصور واللقطات المميزة من المواقف التي عاشاها في حياتهما اليومية.

في سياق متصل، كانت التكهُّنات حول انفصال محمود ماهر وبيسان إسماعيل قد تصاعدت خلال الأيام الماضية، وأفادت تقارير إعلامية متداوَلة، أن سبب الانفصال هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية "خطيّة" لبيسان، وكشفت مصادر مقرّبة، أن والدة بيسان تدخّلت لإنهاء علاقتها بخطيبها بعد توتُّر العلاقات بينهما.

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