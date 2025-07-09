تامر حسني يشعل حماس الجمهور لـ ألبومه الجديد لينا معاد: مجهود سنتين

تامر حسني يسلّم ماستر ألبومه الجديد "لينا معاد"

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تامر حسني يواصل الصدارة بفيلمه الجديد "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلن النجمالانتهاء رسمياً من التحضير لألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، والمقرر طرحه غداً الخميس 10 يوليو. وذلك بعد فترة تحضيرات استمرت نحو عامين، تخللتها جلسات فنية مكثّفة واختيارات دقيقة في كلّ تفاصيل العمل.وقد وثّق تامر حسني لحظة تسليم "الماستر" الخاص بألبومه الجديد، بصورة نشرها عبْر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب معلقاً: "أخيراً بعد مجهود سنتين. الماستر أهوه. تم تسليمه للأستاذ هاني عزيز، الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم. انتظروا ألبوم 'لنا معاد' إن شاء الله غداً الخميس. يا رب أكرِم".هذه اللحظة أشعلت حماس جمهوره الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لأغاني ألبوم نجمهم المفضّل، وذلك بمجموعة من التعليقات تفاعلوا بها مع منشوره.ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعاون فيها تامر حسني مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في تجرِبة فنية يُتوقّع أن تحمل طابعاً متنوّعاً ومبتكراً، يعكس رؤيته المتجددة في عالم الموسيقى.على جانب آخر، يواصل فيلمالجديد "" تصدُّره شباك التذاكر بعد عرضه من أسابيع بدُور السينما، ومن المفارقات التي ساهمت في حدوث انتشار واسع لهذا الفيلم مؤخرًا ولاسيّما عبْر منصات التواصل الاجتماعي، هو أزمة انقطاع الإنترنت في أنحاء متفرّقة بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة اندلاع حريق كبير في سنترال "رمسيس"، هذه الحادثة تماشت مع جزء من قصة فيلم "ريستارت"، الذي سلّط الضوء على فكرة انقطاع النت عن مصر بصورة كاملة والتوابع السلبية لهذا الأمر، من توقُّف جزء كبير من المعاملات المالية، وحدوث مشاكل عدة؛ خاصة بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني سِمة من سمات الحياة الآن.وشارك في بطولة الفيلم عددٌ من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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