جائزتين لمشروع فيلم أسياد الجمال والسحر في أيام عمان لصناع الأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:23 مساءً - أعلنت لجنة تحكيم أيام عمان لصناع الأفلام الذراع المهني والصناعي لـ مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، عن حصول مشروع "أسياد الجمال والسحر" للمخرج جاد شاهين على جائزتين.

لجنة تحكيم أيام عمان لصناع الأفلام تعلن عن الجائزتين

وجاءت الجائزتين كالتالي الأولي جائزة نقدية قيمتها 7000 دولار لمشروع عربي قيد التطوير – أول فيلم، مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أما الثانية جائزة نقدية قدرها 5000 دولار من صندوق البحر الأحمر عن مشروع فيلم أول قيد التطوير، الفيلم من إنتاج Red Star Films لباهو بخش وصفي الدين محمود، و Film Square Productions لأحمد بدوي ويشارك المخرج يسري نصر الله كـ Creative Producer لهذا المشروع.

فيلم أسياد الجمال والسحر- الصورة من الشركة المنتجة

جوائز سابقة لمشروع فيلم "أسياد الجمال والسحر"

الفيلم فاز من قبل بمنحة الصندوق العربى للثقافة والفنون (آفاق) للفيلم الطويل، وقدرها 20 ألف دولار، وهذا بعد حوالى شهر واحد من فوز مشروع الفيلم بـ3 جوائز ضمن منصة الجونة السينمائية، وهي شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير، وإقامة إبداعية في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وFilm Independent، ودعم مادي قدره 10000 دولار أمريكي من شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.

أحداث فيلم "أسياد الجمال والسحر"

وتدور أحداث الفيلم داخل عالم صحراوي أسطوري، حيث تطلب نبوية وحمدان البركات لطفلهما الذي لم يولد بعد من أسياد لديهم قدرات سحرية، وعندما يُحطم الإجهاض آمالهما، تعطي بديعة، وهي واحدة من الأسياد، عُشبة سحرية لنبوية، وتطلب منها استخدامها وفق تعليمات صارمة، إلا أن حمدان يأكل العُشبة عن طريق الخطأ، ويحمل هو بدلاً من زوجته ويلد طفلة. تواجه تلك العائلة ازدراء المجتمع، وتتحكم النبوءات والغيرة والسحر في مصائرهم.

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جاد شاهين مخرج العمل في سطور

المخرج جاد شاهين- الصورة من الشركة المنتجة

يأتي الفيلم من إخراج جاد شاهين وهو مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما بعد أن درس الإعلام. عمل جاد في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير "الترعة"، الذي يعتبر أول فيلم يشارك في المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي عام 2023، وشارك بعدها في مجموعة من المهرجانات العالمية.



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