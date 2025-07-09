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أعلنت منصّة “شاهد”، عن استعدادها لعرض مسلسلها الخليجيّ الكوميديّ الجديد “حمود وأبوه”، ابتداءً من الحادي عشر من يوليو الجاري، ضمن قائمة أعمالها الأصليّة.
المسلسل يتألّف من عشر حلقات، ويجمع نخبة من أبرز فنّاني الخليج، من بينهم: أحمد الكعبي، مهند الصّالح، عائشة كاي، ريم صفية، سعيد القحطاني، سارة الحربي، بندر الخضير، خالد الفرّاج وهو من تأليف علاء حمزة وإخراج المخرج البحرينيّ حسين الحليبي.
وقد بدأت المنصّة فعليًّا التّرويج للعمل عبر “إنستغرام”، من خلال نشر البوستر الدّعائيّ الّذي ظهر فيه أبطال المسلسل وهم في أجواء زفاف غريبة الأطوار، تسودها الفوضى والارتباك، خاصّةً مع ظهور الممثّلة عائشة كاي، في الخلفية وهي تحمل أداة حادّة بطريقة تثير الرّيبة، ممّا يعكس الطّابع الكوميديّ للمسلسل.
تدور أحداث “حمود وأبوه” في إطار كوميديّ اجتماعيّ، يرصد اليوميّات الطّريفة بين حمود وخططه العفويّة ووالده صاحب النظرة التّقليديّة للحياة، في رحلة مليئة بالمواقف السّاخرة والمشاعر الإنسانيّة.
العمل يأتي تحت شعار “حكايات لا تنتهي” وهو يُعدّ من أبرز إنتاجات “شاهد” المرتقبة لهذا الصّيف.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج يواجه العقبات.. تعرّف على موعد عرض “حمود وأبوه” على شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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