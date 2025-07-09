دينا حايك تعود بقوّة إلى السّاحة الفنّيّة فماذا “تعلّمت”؟

بعد فترة غياب، تعود الفنّانة اللبنانيّة دينا حايك إلى السّاحة الفنّيّة بأغنية جديدة حملت عنوان “تعلّمت”، من كلمات أحمد غانم وألحان محمد بركات وتوزيع زاهر ديب، أطلقتها عبر قناتها الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

الأغنية باللهجة اللبنانيّة، تحمّل رسالة اجتماعية عن قسوة الأيّام، تقول في مطلعها: تعلّمت من قسوة الإيّام..ما صدّق حدا..وعودت قلبي عالغرام.. يدقّدق عالهدا”.

أمّا الكليب فقد أخرجه عادل سرحان وظهرت فيه دينا بإطلالة ساحرة بفستان أحمر خطف الأنظار، ما جعل حضورها اللافت وصوتها الدّافئ محل اهتمام وتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

“تعلّمت” تشكّل عودة ميمونة لدينا، تعبّر عن قوّة الإرادة وحبّ الحياة، مؤكّدة أنّ الفنّ الحقيقيّ لا يغيب.

نذكر أنّ دينا، كانت قد أطلقت مؤخّرًا أغنية بعنوان “دايم عزّك يا إمارات”، أهدتها لدولة الإمارات بمناسبة العيد الوطنيّ الإماراتيّ الـثّالث والخمسين.