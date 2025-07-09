بعد فترة غياب، تعود الفنّانة اللبنانيّة دينا حايك إلى السّاحة الفنّيّة بأغنية جديدة حملت عنوان “تعلّمت”، من كلمات أحمد غانم وألحان محمد بركات وتوزيع زاهر ديب، أطلقتها عبر قناتها الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.
الأغنية باللهجة اللبنانيّة، تحمّل رسالة اجتماعية عن قسوة الأيّام، تقول في مطلعها: تعلّمت من قسوة الإيّام..ما صدّق حدا..وعودت قلبي عالغرام.. يدقّدق عالهدا”.
أمّا الكليب فقد أخرجه عادل سرحان وظهرت فيه دينا بإطلالة ساحرة بفستان أحمر خطف الأنظار، ما جعل حضورها اللافت وصوتها الدّافئ محل اهتمام وتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
“تعلّمت” تشكّل عودة ميمونة لدينا، تعبّر عن قوّة الإرادة وحبّ الحياة، مؤكّدة أنّ الفنّ الحقيقيّ لا يغيب.
نذكر أنّ دينا، كانت قد أطلقت مؤخّرًا أغنية بعنوان “دايم عزّك يا إمارات”، أهدتها لدولة الإمارات بمناسبة العيد الوطنيّ الإماراتيّ الـثّالث والخمسين.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا حايك تعود بقوّة إلى السّاحة الفنّيّة فماذا “تعلّمت”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.