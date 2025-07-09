بالصور- في أمسية ساحرة على شاطئ البحر، المصمّمة ريم صالح تطلق عرضها الأول لمجموعة “أسرار السماء”

في ليلة استثنائية إمتزج فيها الإبداع مع سحر الطبيعة، أطلقت المصمّمة الشابة، ريم صالح، عرض الأزياء الأول لها، حيث قدّمت باكورة مجموعاتها تحت عنوان “أسرار السماء”، وذلك على شاطئ Bar National Beach – ذوق مصبح، بحضور نخبة من الوجوه الفنية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب شخصيات ثقافية وإعلامية مرموقة، وأطباء وخبراء في البروتوكول والإتيكيت، ما أضفى على الأمسية طابعًا مميزًا من الرقي والتنوّع.

بدأ الحفل بعرض ناري مدهش أضاء الرمال والسماء معاً، ممهدًا الطريق لرحلة بصرية حالمة تروي قصة المرأة كما تراها ريم : حرة، حالمة، جريئة، ولا محدودة كسماء لا تُطال.

إستلهمت ريم مجموعتها من عناصر الكون، فجاءت التصاميم مزيجاً من العشوائية المدروسة والحركة الحرة. فقدّمت قصّات هندسية غير تقليدية، وكورسيهات منحنية تتخذ في بعض التصاميم شكل النجمة، مع خصر منخفض يُضفي جرأة وأناقة عصرية، وتنوّعت بين قصّات الـMermaid والقصة المستقيمة لتجمع بين الإنسيابية والقوة. أما الألوان، فاستوحتها من تدرجات السماء الحالمة، من الباستيل الناعم إلى الأزرق العميق وظلال الغروب.

وقد لاقى العرض تفاعلاً لافتاً من الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بالتفاصيل الدقيقة والجرأة في التصميم، معتبرين أن ريم صالح قدّمت لمسة جديدة ومختلفة في مشهد الازياء اللبناني تحمل توقيعاً واعداً ينبئ بمستقبل باهر.

وعن رؤيتها للمجموعة، تقول ريم صالح: “دائمًا ما كانت السماء ملجأي ومصدر إلهامي، فهي تذكرني بجمال الأشياء البعيدة والغامضة. أردت أن أترجم هذا السحر إلى فساتين لا تُلبس فقط، بل تُشعر المرأة بأنها نجمة في عالمها الخاص.”

اخترتُ أن أستوحي من السماء لأنني أردت أن أصمم فساتين لا تُلبس فقط، بل تُشعر من ترتديها بأنها نجمة في عالمها الخاص، محاطة بالأسرار والأنوار.

كما أن كل فستان في المجموعة هو قصة مطرّزة بخيوط من الحلم والخيال.

وتحمل كل تطريزة فيه معنى مستوحى من السماء وقد تم تنفيذها بدقّة يدوية عالية كأنها نجمة سقطت بهدوء على الأرض وتحوّلت إلى تصميم.

وإختُتمت الأمسية بحفل كوكتيل حضره المدعوون في أجواء اتسمت بالأناقة والرقي، ما شكّل انطلاقة واعدة للمصمّمة ريم صالح في عالم الأزياء اللبناني .



