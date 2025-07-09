متابعة – بعد أزمة اللوحات، مها الصغير تواجه انتكاسة جديدة في أصعب فترات حياتها

تحديث يوم الأربعاء في التاسع من شهر تموز/يوليو ٢٠٢٥

في خضمّ أزمة طلاقها من الممثّل أحمد السّقّا وفضيحة انتحال لوحات فنّيّة عالميّة، تلقّت الإعلاميّة مها الصّغير ضربة جديدة بعد حذف قناة ON للبرومو التّرويجيّ لبرنامجها الجديد “كلام كبير” من جميع منصّاتها، قبل أيّام قليلة من موعد عرضه.

وكان من المفترض أن تستضيف مها في برنامجها الجديد، مجموعة من الفنّانين، أبرزهم طليقها الممثّل أحمد السّقّا، هند صبري، بشرى وغيرهم لكن قرار الحذف جاء بعد موجة انتقادات طالت مها بسبب ظهورها الأخير في برنامج “معكم منى الشّاذلي”، وادّعائها ملكيّة لوحات تعود للفنّانة الدّنماركيّة ليزا لاش نيلسون، في خطوة جاءت لتزيد من تعقيد واحدة من أكثر الفترات صعوبة في حياة مها الصّغير، الشّخصيّة والمهنيّة.

وكان برومو برنامج “كلام كبير” الّذي كانت ستقدّمه الإعلاميّة المصريّة مها الصغير، قد أحدث ضجّة كبيرة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعدما كشفت قناة ON أنّ أولى حلقاته ستُعرض يوم الجمعة الحادي عشر من يوليو.

المفاجأة الكبرى للجمهور لم تكن في البرنامج نفسه، بل في ظهور طليقها الممثّل أحمد السّقّا، ضيفًا معها في أولى الحلقات وذلك بعد أسابيع قليلة من تأكيد خبر طلاقهما رسميًّا.

البرنامج، بحسب المعلومات، صُوِّر قبل شهرين، وهذا ما دفع بعضهم للتّساؤل عن سبب تأخير بثّه طوال هذه الفترة، في وقت باتت فيه الأحداث تتسارع على مدار السّاعة وكلّ يوم يحمل مستجدّات جديدة قد تُفقد أيّة مادّة إعلاميّة أهميّتها إن لم تُعرض في توقيتها المناسب.

كما أنّ السؤال الّذي يطرح نفسه، لماذا وُضع البرنامج “على الرّف” طوال هذه المدّة؟ وهل كانت القناة أو مها الصّغير، تنتظر موجة اهتمام إعلاميّ يتعلّق بطلاقها من “السّقّا” لتُعيد تسليط الضّوء على الحلقة؟ هل تمّ استغلال اللقاء، ليتحوّل التّوقيت إلى مادة ترويجيّة للبرنامج تزامنًا مع الضّجّة حول انفصالهما؟

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