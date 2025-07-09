بالصور- نجمان تركيّان يفاجئان الجمهور بخطوبتهما بحفل عائليّ في بودروم

في أجواء دافئة وبعيدة عن الأضواء، احتفل الممثّلان التّركيان تولغا جولتش وأويكو جنكيز بخطوبتهما، وسط حضور محدود اقتصر على عائلتَيهما، في مدينة بودروم.

الاحتفال الّذي اتّسم بالبساطة والرّقيّ، شكّل خطوة جديدة في علاقة الثّنائي الّتي لطالما حظيت باهتمام الجمهور التّركيّ.

وقد حرص الحبيبان على مشاركة هذه اللحظة الخاصّة مع متابعيهما عبر منشور مشترك على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تضمّن لقطات عفويّة من حفل الخطوبة عبّرت عن الانسجام الكبير بينهما.

ظهرت أويكو بفستان أبيض أنيق مكشوف الأكتاف، بينما اختار تولغا بذلة بلون أزرق سماوي تناسب أجواء الحفل. فيما انهالت عليهما مباركات الجمهور وعبارات الإعجاب بإطلالتهما.

تجدر الإشارة إلى أنّ تولغا جولتش يُعرف من خلال أدواره البارزة في الدّراما التّركيّة، لا سيّما في مسلسل “على مرّ الزّمان”، فيما تألّقت أويكو جنكيز في عدد من الأعمال منها “عودة مهند” و “نبضات قلب”.