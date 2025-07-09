رامي صبري يُعرب عن سعادته الكبرى بتقديمه افتتاح مهرجان "ليالي مراسي"

في تعليقه الأول على نجاح أولى حفلاته بالساحل الشمالي أعرب الفنان رامي صبري عن سعادته الكبرى بتقديمه افتتاح مهرجان "ليالي مراسي"، حيث أشار الى أنه يحرص دائمًا على أن يتواجد في المهرجان، مؤكدًا أن تقديمه أولى حفلات المهرجان شرف كبير له ومسؤولية أكبر.

وقال رامي صبري في تصريحات صحافية على هامش الحفل: "شرف كبير لي أكون أول نجم بيفتتح هذا اليوم، دي مسؤولية كبيرة عليّ في المكان اللي بحبه، أنا بحب الشركة المنفذة للمشروع، وبقدرهم جدًا، ولما جت لي الحفلة قلت يلا يا سلام لإن المكان والأجواء جميلة في مصر، وأنا ساكن في مراسي وبحب المكان من زمان من 2016، هنا بقى شغل وبيتي هو بيتي".

يأتي ذلك بعد أن أشعل النجم رامي صبري حفل افتتاح مهرجان "ليالي مراسي"، الذي تمتد حفلاته طوال الصيف، ويستضيف عددا من ألمع النجوم.

وقدم رامي عددًا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، منها "غالي"، "الحب عيبنا"، "شطبنا"، "بحكي عليكي"، "غريب الحب"، "يمكن خير"، كما قدم بعض الأغاني الكلاسيكية لكل من كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.

قد يهمك أيضــــــــــــــا