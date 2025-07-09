تامر حسني يعلّق على تحقّق أحداث فيلمه "ريستارت" في الواقع

القاهرة - الخليج 365
نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو من فيلمه الجديد "ريستارت" ليربط بينه وبين حادث حريق مبنى سنترال رمسيس الضخم وسط العاصمة القاهرة، وانقطاع خطوط الاتصالات والإنترنت ووقف تعاملات البنوك في مصر لساعات عدة، معلّقاً عليها بأن أحداث الفيلم تتحقق في الواقع.
وكتب تامر معلقاً على الفيديو: "فيلم "ريستارت" بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا وأولادنا وأهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لإن الموضوع خطير فعلاً، لإن بجد حرفياً بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت وربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعمّاله وأهالي المنطقة المجاورة".
"ريستارت" هو بطولة الفنانين: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
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