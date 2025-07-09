كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني يُجددان تعاونهما في فيلم جديد بعنوان طلقني

رغم الشائعات التي انطلقت خلال الفترة الماضية حول ارتباط النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعد فيلمهما "الهنا اللي أنا فيه"، وحذف دينا جميع صورها مع كريم من العمل، تعاقد النجمان على عمل جديد بعنوان "طلقني، وهو اسم مبدئي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، في التعاون الثاني على التوالي بين الرباعي كريم ودينا وأيمن وخالد، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينضم العديد من الأبطال خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الفيلم خلال التصوير.

يشار الى أن كريم محمود عبد العزيز يعرض له حاليًا مسلسل "مملكة الحرير"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة الى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله، ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب، ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

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