حسام حبيب يعلن عن إحيائه أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية

أعلن الفنان حسام حبيب، عن إحيائه أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جدة، بعنوان "أحاسيس"، ويشاركه فيها كل من هيثم شاكر، لؤي، محمد عدوية، أحمد فريد، وكريم محسن، وذلك يوم 18 تموز (يوليو) الجاري.

وروّج حبيب لحفله الأول في السعودية، من خلال منشور له عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قال فيه: "جمهور السعودية الغالي، وتحديدًا أهلي وناسي في جدة، مبسوط إني هكون معاكم في أول حفلة ليا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس إنهم عيلتي.. نشوفكم باذن الله يوم 18 يوليو في حفلة فوّرها ونكسر الدنيا".

في سياق آخر، قرر حسام حبيب طرح ألبومه الصيفي على جزءين بينهما فواصل زمنية، حيث يشمل كل جزء خمس أغانٍ، يتعاون فيها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، أمين نبيل، إبراهيم شتا، وأحمد يوسف.

ومن جانب آخر، يشارك حسام حبيب في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، المقرر طرحه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بجميع دور العرض، والعمل من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان.

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